Finanfox explica por qué es necesario contar con un asesor financiero

Un profesional especializado en finanzas personales que colabora con los individuos o las familias para que alcancen sus objetivos económicos es el asesor financiero.

Entre sus tareas están la de ayudar a elaborar una planificación económica a corto, medio y largo plazo. Orienta a sus clientes para elegir los productos financieros que mejor se adapten a sus circunstancias y objetivos y lleva a cabo una monitorización continua del mercado.

Razones por las que se necesita un asesor financiero

Las razones por las que contar con los servicios de un asesor financiero son muchas y todas están relacionadas con las tareas que desempeñan. En resumen, son profesionales que tienen como función gestionar correctamente el dinero de sus clientes. Estos tienen que ayudarlos a ser asertivos con la administración de sus activos y que saquen el mejor provecho de sus inversiones.

Alex Caballero es un planificador financiero experto y CEO de la empresa española Finanfox. Sostiene que uno de los mitos que hay que romper es el que señala que contar con este tipo de ayuda profesional es costoso. Este especialista no solo lo desmiente, sino que afirma que, en el caso de su marca, lo hacen sin coste alguno para los asesorados.

Eso es posible porque Finanfox es una firma que trabaja con un portafolio de más de 80 entidades bancarias y de empresas aseguradoras, a las cuales ayudan a encontrar los clientes apropiados para cada uno de sus productos.

Dificultades cuando no se cuenta con asesoría financiera

El CEO de Finanfox explica que no contar con un planificador financiero provoca a la gente incurrir en muchos gastos financieros o perder poder adquisitivo por no gestionar bien su dinero. Caballero menciona que, por ejemplo, ha visto casos en los que las personas son convertidas en un “catálogo andante” de productos financieros. Por lo general, no saben cuáles son los beneficios de esos productos y terminan recargándose por pagos de comisiones bancarias o de aseguradoras.

Muchos de esos valores, agrega Caballero, son inversiones que no siempre representan la mejor oportunidad para sacarle provecho a los activos líquidos. El papel de un planificador financiero es ordenar lo que tiene el cliente para diseñar una hoja de ruta y encaminarlo para conseguir sus objetivos.

Este experto agrega que el asesor suple la falta de cultura financiera que la mayoría de las personas arrastra desde la infancia. Asegura que en tiempos de tanta turbulencia económica, es necesario contar con el respaldo de alguien que sepa interpretar los cambios, maneje conceptos como el interés compuesto y oriente en temas como el pago de impuestos.