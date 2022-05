La firma legal Hessler & Del Cuerpo ofrece asistencia especializada para divorcios internacionales

Los divorcios, como procesos legales, suelen implicar dificultades y conllevan decisiones sumamente importantes para las partes involucradas. Esta situación tiende a complicarse mucho más cuando el divorcio tiene un componente internacional, ya que, además de los posibles conflictos y tensiones subyacentes, esta circunstancia puede generar variaciones con relación a la normativa aplicable al régimen económico matrimonial.

Los acuerdos en cuanto a manutención, pensión alimenticia o custodia de los hijos, en caso de haberlos, pueden convertirse en verdaderas complicaciones cuando el proceso tiene algún componente internacional. Es por ello que la firma legal Hessler & Del Cuerpo, gracias a su profunda experiencia en casos internacionales, ofrece asistencia especializada para este tipo de divorcios.

¿Cómo lidiar con un divorcio con componente internacional?

El componente internacional aparece en un divorcio cuando las partes presentan alguna peculiaridad en cuanto a sus nacionalidades, su lugar de residencia o la localidad en la que contrajeron matrimonio. Estas múltiples circunstancias pueden generar ciertas complejidades legales para ambas partes, en caso de divorcio.

Una de ellas es la competencia de los tribunales españoles en estos casos, ya que estos solo pueden atender procesos de este tipo cuando se cumplen ciertas condiciones como, por ejemplo, cuando España es el lugar de residencia de ambos cónyuges, siempre que uno de ellos aún permanezca allí, o cuando España es el país de residencia habitual del demandado, aunque sea extranjero, entre algunos otros escenarios.

Además, en cuanto a los acuerdos económicos, como pensiones o manutención, se debe tomar como referencia la legislación europea. Esta normativa brinda un marco jurídico enmarcado en la igualdad de derechos, a través del Reglamento de la Unión Europea 2016/1103, en vigencia desde 2019, en el cual se halla una base legal para la resolución de cualquier controversia en cuanto al régimen económico matrimonial en este tipo de casos.

Asistencia para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio

Hessler & Del Cuerpo es un despacho legal que presta asesoramiento en todo el territorio nacional, donde la empresa ofrece servicios de asistencia legal en procesos que presentan alguna complejidad transnacional, como los divorcios antes mencionados. Para ello, sus profesionales cuentan con una larga experiencia, lo que les permite generar acuerdos razonables y mutuamente satisfactorios, incluso en temas álgidos como el establecimiento de pensiones alimenticias o manutención del cónyuge, a partir de criterios basados en la jurisprudencia.

En cada proceso, buscan establecer una discusión hacia el mutuo entendimiento, a fin de disminuir las posibilidades de conflicto y establecer negociaciones razonables. Con este enfoque, tratan de preservar la relación entre los cónyuges, a fin de que esto no afecte a los hijos o a terceras partes tras el divorcio. No obstante, en caso de no haber un acuerdo previo satisfactorio, también ofrecen representación legal para llevar el caso a los tribunales, siempre bajo el enfoque de brindar la mejor asistencia y proteger los intereses de sus defendidos.