FITstyle y Chocolates Torras lanzan un chocolate proteico

A lo largo de las últimas décadas, cada vez es más generalizada la preocupación por parte de los ciudadanos a la hora de seguir una dieta equilibrada y saludable. En este contexto, empresas expertas en nutrición ofrecen a todos sus clientes la mejor selección de productos nutritivos saludables, entre estos se encuentran los chocolates saludables.

Actualmente, la empresa experta en nutrición saludable FITstore ha lanzado al mercado el primer chocolate proteico FITstyle, junto a la reconocida empresa de chocolates Torras. El MUST Protein Chocolate Crunchy Brown es el resultado de combinar los dos chocolates más vendidos de la tienda FITstore. MUST nace con el objetivo de ser el chocolate proteico apto para toda la familia.

Chocolate sin azúcares añadidos, con proteína y sin maltitol

Tradicionalmente, el chocolate lleva entre sus componentes sustancias como maltitoles, azúcares y otros ingredientes nocivos para la salud humana. En su formulación, MUST no utiliza ninguno de estos ingredientes: se trata de una tableta de chocolate libre de maltitol, sin azúcares añadidos ni gluten, y que contiene un extra de proteína a modo de crujiente. Su composición se completa a base de eritritol y glucósidos de esteviol, con lo que se consigue un efecto refrescante y placentero en boca.

En el chocolate MUST de Chocolates Torras y FITstyle, el usuario podrá encontrar todo en uno: comer chocolate y cuidarse a la misma vez puede parecer imposible, pero con este producto revolucionario comer chocolate entre horas ya no supondrá ningún tipo de remordimiento.

El chocolate MUST, una formulación que cuenta con lo mejor de cada casa

MUST se postula hoy en día como el snack perfecto. El producto, elaborado en España, cuenta con todas las garantías alimentarias, de hecho, está fabricado en laboratorios IFS con el fin de garantizar la seguridad alimentaria que el cliente merece. Chocolates Torras, que participa de manera plena en la fabricación de MUST, es pionera en el desarrollo de fórmulas únicas con un valor añadido brutal y durante los últimos años se han enfocado mucho en el desarrollo del I+D.

FITstyle y Chocolates Torras únicamente utilizan en el chocolate MUST los ingredientes cuyos beneficios están demostrados. Fruto de la combinación de uno de los mejores chocolates del mundo y las bolitas proteicas crujientes Protein Bites de FITStore, MUST Protein Chocolate Crunchy Brown se convierte en un snack ideal para todos. Gracias al trabajo de ambas empresas, el cliente no se verá en la obligación de leer la letra pequeña nunca más.