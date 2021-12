Fluye, la revolución eco-sostenible del tratamiento del agua

El agua que se consume en España tiende a poseer partículas y minerales que suelen ser perjudiciales tanto para la salud de las personas como para el funcionamiento de varios aparatos del hogar.

Un ejemplo de esto es la cal que se encuentra en el agua, causando obstrucciones y corrosión de las tuberías de la casa, así como también la sequedad en la piel de las personas.

Fluye hace posible la neutralización de estos minerales acumulados por medio de un sistema de tratamiento del agua basado en la última tecnología del mercado. La empresa Fluye se dedica a la venta y distribución en exclusiva para toda España de productos de tratamiento del agua con tecnologías eco-sostenibles, para que las personas de cualquier hogar o negocio puedan disfrutar de la mejor calidad de agua.

¿Qué beneficios ofrecen los sistemas para tratar el agua de Fluye?

La cal acumulada reduce la vida útil de los aparatos que usan agua, sobre todo aquellos de línea blanca, así como las tuberías, las cuales se terminan bloqueando. A esto se le conoce como incrustación de cal. Para evitar dichos problemas, la empresa Fluye se dedica en exclusiva a la comercialización del producto estrella para el tratamiento de agua como son los aceleradores de iones.

Estos novedosos dispositivos funcionan evitando y eliminando la incrustación de cal, en forma de cristal/piedra o calcita, en tuberías, calentadores, griferías, calderas, riego y otros sistemas de agua, por medio de la tecnología que crea un campo magnético permanente de alta frecuencia. Esta tecnología es la más novedosa del mercado que transforma la calcita en argonita (polvo).

El acelerador de iones que ofrece Fluye extiende la vida de los aparatos y purifica el agua sin alterar su equilibrio químico, por lo cual seguirá siendo una fuente saludable y rica en ciertos minerales necesarios para el cuerpo humano.

Opciones eco-sostenibles y asequibles

Con los sistemas de tratamiento de agua que ofrece Fluye no solo se resuelve un gran problema recurrente que es el daño de los productos que usan agua, sino que también representa un gran ahorro económico desde el primer momento. Esto se debe a que no necesita ningún mantenimiento, no usa consumibles, no desperdicia ni una gota de agua, tiene una garantía de 30 años y Fluye garantiza su efectividad, mediante un contrato de satisfacción garantizada, si durante el primer año no obtiene los resultados expuestos le devuelven el dinero.

A diferencia de los ablandadores de agua y descalificadores comunes, los cuales utilizan resina, electricidad, agua y elementos de intercambio agresivos para el ser humano, el acelerador de iones de Fluye no hace uso de elementos químicos en su funcionamiento. Además, el sistema de tratamiento no tiene ningún consumo eléctrico, por lo cual resulta una opción eco-sostenible que ayuda al medioambiente.

Fluye tiene el propósito de darle al público productos eco-sostenibles que aseguren la buena salud de los usuarios y su economía. Por esta razón, también ofrece un Súper Catalizador de combustibles fósiles para reducir el consumo de combustible y reducir al mínimo las emisiones de gas.