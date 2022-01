Formación en análisis y soluciones SEO con IFRI

Para cualquier profesional de España, la era digital actual está llena de excelentes oportunidades de empleo, nuevos proyectos y grandes emprendimientos. En este contexto, se encuentran las relacionadas con el ámbito web y las soluciones SEO, muy solicitadas por las empresas y autónomos porque permiten incrementar su visibilidad en internet.

IFRI, como centro de formación online y empresa innovadora, ha creado un curso de SEO para quienes buscan abrirse camino dentro de la era digital.

Curso de análisis y soluciones SEO

IFRI es una compañía que apuesta por el futuro de los ciudadanos a través de sus formaciones online y un abanico de cursos que permiten conseguir buenas oportunidades en el mercado laboral. Entre estos, se encuentra el curso de análisis y soluciones SEO con aproximadamente 100 horas de contenido profesional tanto teórico como práctico. Actualmente, este es uno de los cursos más solicitados por los españoles, ya que las startups y pymes buscan constantemente a expertos en el desarrollo de estrategias de posicionamiento web. De igual manera, las grandes compañías o corporaciones necesitan de nuevo personal que posea conocimientos actualizados acerca de SEO off page y SEO on page. Ambos tipos de SEO son esenciales para que cualquier negocio digital se posicione de primero en los resultados de Google, Yahoo! y Bing. Además, las clases están enfocadas en el e-commerce y son transmitidas a través de videotutoriales pregrabados con recursos adicionales como manuales, libros, pruebas digitales, etc.

Aprender SEO

Cuando una página web se encuentra en los primeros resultados de los motores de búsqueda como Google, su visibilidad aumenta exponencialmente. Esto se debe a que, en su mayoría, los usuarios se quedan con la información que consiguen en los sitios web que aparecen los primeros al realizar la búsqueda. Además, las estrategias SEO permiten a las empresas posicionarse por ubicación geográfica, preferencias de los usuarios, sexo, edad, número de compras de un determinado producto, etc. Esto es fundamental para atraer a nuevos usuarios que realmente tengan interés en los artículos y servicios que ofrece la compañía. Por estas razones, las compañías necesitan siempre de análisis y soluciones SEO efectivas. Para ello, el curso SEO de IFRI es una gran opción, ya que ha sido desarrollado por profesionales de este sector que han trabajado para numerosas empresas y han logrado entregar óptimos resultados.

IFRI ofrece a los estudiantes y profesionales de España un curso de SEO u optimización de motores de búsqueda totalmente en línea que les ayudará a analizar y ejecutar las estrategias de marketing que una empresa necesita para aumentar su visibilidad en la web de forma exponencial.