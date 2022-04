La formación de la Escuela Sanitaria MED21 para profesionales de la medicina estética

Muchas personas firman que la belleza es salud. Actualmente, mujeres y hombres de todas las edades se someten a tratamientos estéticos con el fin de mejorar su aspecto físico. No obstante, no se debe olvidar que no todo vale, ya que debe primar la salud y el bienestar de la persona.

Conscientes de la importancia de dar una atención de calidad, la Escuela Sanitaria MED21 tiene dos objetivos fundamentales: Por un lado, la enseñanza por y para profesionales de la medicina, odontología y micropigmentación y, por el otro, la atención a pacientes externos, en la Clinica MED21.

Profesorado especializado en la Escuela Sanitaria MED21

En su sede cerca de la Plaza de Castilla de Madrid, la escuela ofrece cursos especializados en varias ramas de la medicina estética, impartidos por académicos que siempre están a la vanguardia de las nuevas tecnologías y tratamientos, ya que unen docencia con el ejercicio de la profesión en sus clínicas y hospitales.

Los programas que ofrece la Escuela Sanitaria MED21

Los programas se conforman por una parte teórica y otra práctica. De esta manera, las clases son más dinámicas y productivas.

En el área de la medicina estética, los cursos tienen 8 horas de duración y se enfoca en temas como el Perfect Lips, donde se enseñan las diferentes técnicas en las que se aplica el ácido hialurónico en los labios o la estética y armonización de tercio facial inferior, en el que se enseña la aplicación de tratamientos de relleno e inserción de hilos tensores.

En el área de la odontología, imparten el curso de endodoncia avanzada, donde se explica el proceso que va del diagnóstico hasta la obturación y la instrumentación.

Por su parte, en el área de micropigmentación cuenta con cursos como la iniciación a la micropigmentación; micropigmentación reconstructiva y oncológica; iniciación de microblading y técnicas para labios acuarela.

Adquirir conocimientos actualizados en medicina estética, es fundamental para ofrecer un mejor tratamiento a los pacientes. Por este motivo, la Escuela Sanitaria MED21 es una atractiva alternativa para profesionales y estudiantes en España. Además, el centro proporciona atención a pacientes externos, cuyos tratamientos son impartidos por los mismos profesores.