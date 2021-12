Fortalecimiento de abdominales en la clínica de medicina estética Unidad FEMME

La importancia del fortalecimiento de abdominales no solo radica en los fines estéticos, sino también en la salud.

Aunque la mayoría de las personas buscan lucir un abdomen plano y definido, lo que muchos desconocen es que los músculos del abdomen también están estrechamente relacionados con la columna vertebral y, por tanto, tonificarlos contribuirá a un mejor soporte de la misma para evitar dolores y malestar asociados a malas posturas. En ese sentido, la Unidad FEMME, clínica de medicina estética enfocada en el bienestar integral de la mujer, ofrece el nuevo tratamiento Tesla Former, que mejora notablemente el área abdominal.

Fortalecer el músculo interno abdominal

El nuevo tratamiento Tesla Former, aplicado en la Unidad FEMME, está dando mucho de qué hablar por los excelentes resultados que ha generado a aquellas personas que se enfocan en cuidar su salud por encima de todo.

Este novedoso tratamiento se hace con una máquina especial de fortalecimiento muscular de uso médico que trabaja con una tecnología denominada Estimulación Magnética Funcional (FMS) que utiliza campos magnéticos pulsados de alta densidad.

Gracias al potencial de acción neuronal generado con esta máquina, que actúa sobre las células nerviosas que controlan los músculos, es posible lograr alrededor de 50.000 contracciones musculares en tan solo 30 minutos. El campo magnético puede penetrar hasta siete centímetros por debajo de la piel, por lo que ayuda a fortalecer el músculo interno abdominal.

Beneficios del tratamiento Tesla Former

Los beneficios del Tratamiento Tesla Former son muchos. Uno de los principales es que es un procedimiento no invasivo que no pone en riesgo la salud del paciente y que, a su vez, no produce ningún tipo de dolor, sino unas vibraciones y contracciones que no suelen ser nada molestas.

Otra de las grandes ventajas de este novedoso tratamiento realizado en la Unidad FEMME es que ayuda a aumentar la masa muscular, algo fundamental para tener una óptima movilidad y resistencia. También incrementa el metabolismo basal que es de suma importancia para lograr el peso ideal y para estar en buenas condiciones físicas en general.

La máquina contribuye, además, a tonificar los abdominales, un punto que puede ser clave para fortalecer la postura, prevenir dolores de espalda y evitar el estreñimiento. Sumado a eso, tener una musculatura abdominal fortalecida es algo estéticamente sensacional que todas las personas desean tener.

Los interesados en optar por el fortalecimiento de abdominales con el tratamiento de electromagnetismo Tesla Former para mejorar la forma y optimizar la salud, pueden visitar la Unidad FEMME en Vigo o ingresar a su página web, donde aparecen todos los canales de contacto.