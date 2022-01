¿Forzar la regeneración del filtro de partículas es bueno o malo?, por la empresa especialista DPF Revival

La regeneración del filtro de partículas es un aspecto crucial en el funcionamiento de vehículos de diferentes clases. Este proceso permite eliminar el hollín y filtrar las partículas sólidas que provienen de la combustión.

En algunos casos, la regeneración del filtro de partículas puede presentar fallos, acumulando aún más suciedad y poniendo en riesgo la operatividad del vehículo, lo que hace necesaria la asistencia de profesionales para forzar este proceso. Ante esto, DPF Revival se ha posicionado como un aliado estratégico a la hora de limpiar y conseguir regenerar el filtro de partículas, ya que cuentan con máquinas de limpieza de alta tecnología que permiten eliminar hasta el 99 % de hollín y suciedad en esta importante pieza.

Forzar la regeneración de un filtro de partículas

Generalmente, la regeneración del filtro de partículas es un proceso automático en el que los conductores del vehículo no suelen intervenir. Sin embargo, en algunos casos, este proceso no se lleva a cabo de la forma correcta, posiblemente por la gran cantidad de hollín u otras partículas que se han acumulado. Lo anterior puede conducir a forzar la regeneración del filtro de partículas, proceso que si bien es muy común, debe ser manejado por especialistas, ya que no en todos los casos es necesario llevarlo a cabo.

Así, la regeneración forzada del filtro de partículas dependerá principalmente del nivel de saturación que esté presente. En caso de ser muy alta, es indispensable realizar este procedimiento para evitar una avería mayor en el DPF y, por ende, en el vehículo. Todo esto requiere de la asistencia de profesionales con conocimientos en el área y también con los implementos necesarios para ello.

En este contexto, las máquinas de limpieza comercializadas por DPF Revival cuentan con una tecnología avanzada que permite limpiar hasta un 99 % de hollín y otros componentes, como cenizas y aceite del filtro de partículas, asegurando así un servicio de calidad.

Máquinas que cuentan con garantía de funcionamiento y calidad

Enfocados en ofrecer soluciones a talleres mecánicos especializados, concesionarios y empresas en el sector de transporte, DPF Revival se ha posicionado como una compañía líder en la fabricación y comercialización de máquinas de limpieza para filtros de partículas. La tecnología utilizada en la elaboración de estas máquinas es lo que proporciona mayor valor a los diversos modelos desarrollados por DPF Revival, ya que permite limpiar las partículas sólidas acumuladas en el filtro de forma efectiva y garantizada.

La empresa, con más de 35 años de experiencia en el sector, cuenta con una gran variedad de modelos, lo que brinda la posibilidad de encontrar la máquina de limpieza para filtros de partículas que se ajuste a las necesidades de cada negocio. Los índices de referencia en la web de DPF Revival certifican su trayectoria y la efectividad en el desarrollo de máquinas de limpieza y catalizadores más solicitados en el mercado.