Aunque el consumo medio en España de productos ecológicos es más bajo que en otros países de Europa, como Suiza o Alemania, el interés por la fruta y los productos ecológicos no ha dejado de aumentar en el territorio español, así se ha conocido en Noticias

En el último año 2020, se ha incrementado un 17% el consumo de productos ecológicos en España, de modo que se plantea el hecho de que la crisis sanitaria podría acelerar aún más este consumo, donde los productos ecológicos cobrarán un papel protagonista en un futuro más cercano de lo que parecía. Actualmente, seis de cada diez personas afirman gastar más dinero en productos bio o ecológicos tras la situación de pandemia.

Existen tiendas y empresas que facilitan la compra de fruta y verdura 100% ecológica, de manera online. Por ejemplo, EcoSarga ha sido tendencia, dado que se puede comprar fruta directamente del agricultor. La calidad en todos los productos está garantizada, ofreciendo un producto 100% ecológico.

¿Por qué es tan importante comprar fruta online ecológica?

Se ha conocido que llevar un estilo de vida ecológico es beneficioso, no sólo para el planeta, sino también para la salud de las personas. Es importante tener en cuenta que cuando se trata de comprar fruta en un establecimiento convencional, como por ejemplo una cadena de supermercados, en la mayoría de ocasiones, no pueden ofrecer una calidad óptima de productos frescos, a causa de llevar mucho tiempo en el establecimiento, o bien, no ser recolectadas en el tiempo adecuado. La fruta en estos lugares suele no contener la misma cantidad de nutrientes, y además, no conserva la misma intensidad de sabor, en comparación con la fruta o verdura fresca.

Cada vez, más personas deciden animarse a comprar frutas ecológicas a través de Internet. De este modo, no sólo se garantiza el tiempo que tiene la cosecha, sino que además se puede obtener una gran variedad de frutas en un estado totalmente fresco.

Fruta fresca y de mayor calidad

A diferencia de comprar en un supermercado, cuando se obtienen alimentos o productos directamente del agricultor se evita el procesamiento químico, como los conservantes. En el caso de la fruta ecológica, cuando se compra a través de Internet, se recibe una fruta recién recolectada que no ha sido tratada con ningún producto químico.

Ayuda al medio ambiente

Sin duda alguna, la intención principal de la cosecha ecológica es contribuir al medio ambiente. Esto se logra a través de una plantación y cosecha libre de químicos, ofreciendo un producto directamente desde un agricultor. Además de colaborar en un entorno más sostenible, se mejora la calidad de los productos que se ingieren.

Cuentan con más nutrientes y sabor

Es conocido que la fruta del supermercado no sabe del mismo modo que una fruta recién recolectada. Tiendas especializadas como EcoSarga se basan en la idea de ofrecer al consumidor verduras y frutas directamente del agricultor, porque se mantienen frescas y en su punto de maduración ideal. Del mismo modo, al no contar con procesos químicos, no se pierde la frescura o sabor de la fruta.

¿Dónde comprar fruta ecológica online en España?

Ante el aumento de dudas y consultas acerca de dónde comprar fruta online ecológica es importante diferenciar los sitios web especializados de los que no ofrecen productos realmente ecológicos.

Desde EcoSarga, recuerdan que un producto sólo puede ser denominado como “ecológico” si cuenta con las certificaciones homologadas especializadas. El hecho de ofrecer fruta directa del agricultor les ha convertido en una de las tiendas online especializadas más destacadas del sector, con mayor variedad de productos 100% ecológicos.