Fundación Universitaria Behavior & Law y su Máster en Comportamiento No Verbal

La comunicación no verbal se refiere a la emisión de mensajes a través de expresiones corporales como gestos o movimientos.

Esta es una forma natural de interacción en los seres humanos y la primera que se aprende de forma instintiva.

Durante la edad adulta, es un tipo de lenguaje que se utiliza de forma paralela a la comunicación verbal. El cuerpo asume posturas y emite gestos que producen un mensaje de forma paralela al discurso hablado. Entender y poder analizar este tipo de conductas se considera hoy una gran habilidad.

El comportamiento no verbal o comunicación no verbal ha sido un tema de investigación desde hace mucho tiempo. Gracias a ello, se han publicado muchos libros, como es el caso del Comportamiento no verbal: más allá de la Comunicación y el Lenguaje. Asimismo, en la misma línea se encuentran las obras Lenguaje no Verbal y El Lenguaje del Cuerpo.

La amplia bibliografía que se ha realizado a lo largo de los años ha permitido que se pueda estructurar un programa de Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira.

Este es un curso universitario totalmente online que cuenta con la participación de un grupo de docentes altamente especializados. Asimismo, cabe destacar que es un proyecto llevado a cabo por la Fundación Universitaria Behavior & Law.

El cuerpo directivo del curso está conformado por profesionales de la psicología, criminología y abogacía, todos especializados en la comunicación no verbal. Este perfil también se repite en el equipo de profesores, quienes además cuentan con una amplia experiencia en la docencia e investigación científica.

De la misma forma que los profesores que imparten las clases, el contenido de este programa también ha sido escogido de manera muy rigurosa. Según los promotores, con estos conocimientos los estudiantes adquieren las herramientas necesarias para captar los mensajes alternos. Podrán identificar, analizar e interpretar lo que las personas sienten y piensan mientras hablan. Además, el máster permite calcular con mucha precisión cuando un individuo está mintiendo.

Según la Fundación Universitaria Behavior & Law, el programa forma a analistas en comportamiento no verbal. Estos se convertirán en expertos en comunicación no verbal, capaces de observar la conducta humana con rigor científico y objetividad. Asimismo, no solo podrán aplicar estos conocimientos en el ámbito profesional, sino que conseguirán a su vez impartir cátedras vinculadas a este campo.

Finalmente, es importante citar que los graduados en esta formación obtienen el título de Máster en Comportamiento Verbal y Detección de la Mentira. Es un diploma avalado por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima). La fundación universitaria asegura que este programa marca una profunda diferencia de los cursos de pseudo profesionales que no están verdaderamente capacitados.