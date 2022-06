Gestión de venta de vehículos a particulares de la mano de Qcoxe!

La gestión de ventas de vehículos a particulares es un servicio que prestan empresas especializadas que se comprometen a vender el coche. A cambio, reciben una comisión por los gastos que implica la comercialización de este tipo de bienes y el acompañamiento que hacen durante la venta.

Esta es una de las modalidades con las que opera Qcoxe!, una compañía online que tiene experiencia en el mundo de la automoción. A través de su plataforma digital, presta varios servicios a sus clientes y en todos busca las mejores opciones para que obtengan los mayores beneficios.

La gestión de ventas de vehículos usados

Cuando alguien considera que ha llegado el momento de vender su coche, lo usual es publicar avisos en la prensa o en plataformas digitales. Debe atender a cada persona interesada, probar para cada una el estado del vehículo, atender llamadas de curiosos y estipular un precio. Si consigue hacer negocio debe ocuparse de la documentación y otros pormenores relacionados con la transacción.

Esto no ocurre cuando se contrata un servicio de gestión de venta. Qcoxe! explica que la persona interesada en vender un coche usado se pone en contacto con ellos. Inmediatamente, los asesores comerciales de la firma proceden a tasar el vehículo con base en la información y los datos del mismo. También se apoyan en la visualización de su estado físico a través de fotografías y en un estudio del mercado.

Una de las ventajas de realizar esta operación a través de Qcoxe! es que todo el proceso se puede realizar online. Atienden a nivel nacional y el propietario del coche no se tiene que trasladar a ningún sitio para vender su vehículo. De hecho, la firma ofrece la opción al dueño de seguir usando el coche hasta concretar la venta.

Un precio óptimo, una fácil gestión y servicios adicionales para vender más rápido el vehículo

Los profesionales de Qcoxe! se ponen a disposición de los propietarios para garantizar una venta de su vehículo mucho más rápida y sencilla, pues, sin gasto adicional para el cliente, se encargarán de realizar la publicación del vehículo, el estudio y la financiación, si lo requiere, de los posibles compradores, así como la posibilidad de comprar el vehículo antiguo del posible comprador. Opciones, todas ellas, que facilitan la venta del coche al propietario, multiplicando las opciones de encontrar compradores, debido a todas estas facilidades de vender el vehículo en mucho menor tiempo.

Por si todo esto fuera poco, en el servicio de gestión de venta de vehículo, Qcoxe! se encarga de ofrecer el coche en su plataforma. Su equipo de gestores se encarga de toda la documentación y el registro ante la notaría. Cuando se logra la venta, la empresa obtiene su comisión y el resto del dinero se entrega al propietario.

Este servicio es una alternativa muy conveniente para las personas que no tienen tiempo de encarar todas las molestias que implica vender un coche, además de las obligaciones contractuales que debe asumir un particular que realiza de manera independiente la venta de su coche, como la garantía obligatoria. También es ideal para aquellos que no conocen el mercado o no tienen experiencia vendiendo un vehículo usado. Se trata de una opción transparente y segura que, además, tiene la garantía de una marca como Qcoxe!, que ofrece toda la confianza en el mercado español.