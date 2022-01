Gextec asesora acerca las plantaciones de pistacho

Europa demanda alrededor de 140 millones de kilos de pistacho por año, pero solo produce apenas un poco más de 40. España provee al mercado de 35 millones de kilos de pistacho por año, seguida por Grecia con 5. En otros países como Chipre o Italia también se cultiva este fruto aunque el volumen de la producción no es significativo. Esto quiere decir que todavía hay mucha demanda y la oferta no abastece dicha demanda. De hecho, los especialistas consideran que esto no sucederá en los próximos diez a veinte años.

La firma Gextec brinda asesoramiento, administra y diseña plantaciones de pistachos. Sus especialistas son capaces de encargarse de todas las etapas del proceso, desde el diseño de la plantación hasta la cosecha.

Una firma con conocimiento y experiencia se encarga de gestionar las plantaciones

Las plantaciones de pistacho ecológico que administra y diseña Gextec ofrecen una posibilidad de inversión productiva que comienza por el diseño de la plantación. Las variedades de pistacho que se van a cultivar dependen de las características del terreno. La empresa ya cuenta con más de diez años de experiencia en emprendimientos de este tipo por lo que es capaz de gestionar todas las instancias del proceso.

El equipo de la firma se encarga de las distintas fases como, por ejemplo, el injerto con yema, la poda de formación y todas las actividades de mantenimiento necesarias para un buen desarrollo del cultivo. También pueden brindar asesoramiento en temas puntuales como los planes de abonado o los planes de riego y cuenta, además, con la maquinaria necesaria para realizar la cosecha del pistacho.

Gextec expone que aprovechar el tiempo en esta actividad significa una reducción de los costes. Por otra parte, sus proyectos son respetuosos con el medioambiente. Las plantaciones de pistachos son ecológicas y prescinden de fertilizantes químicos, pesticidas, organismos genéticamente modificados y productos que no sean naturales.

Gextec aspira a que sus procesos mejoren de forma continua

Gextec comenzó administrando sus propias plantaciones y, a día de hoy, continúan mejorando en sus procesos. A medida que fueron logrando cosechas exitosas, ampliaron sus horizontes y empezaron a ofrecer sus servicios de asesoramiento y gestión.

Otra posibilidad que ofrecen es el diseño de lo que llaman “plantación llave en mano”, en los que los procesos están ejecutados y supervisados por los especialistas de la empresa. La plantación se monta desde cero y el propietario de la finca no debe preocuparse por nada más que percibir su ganancia cuando llegue el momento de la cosecha.

Además, Gextec cuenta con un canal de YouTube en el que muestran todas las prácticas que realizan en sus plantaciones de pistachos.