Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y el despacho especializado Feced Abogados, muchas familias tienen la esperanza de poder cancelar sus deudas

La falta de ingresos para cumplir con el pago de las deudas adquiridas ha llevado a muchas personas a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

En Feced Abogados cuentan con la experiencia y el conocimiento suficientes para asesorar a los clientes sobre esta ley, que fue promulgada en 2015 con la finalidad de ayudar a los deudores a reprogramar el compromiso con los acreedores o saldar su deuda.

Acceder a la Ley de Segunda Oportunidad de la mano de Feced Abogados

Bajo ciertas condiciones sociales y legales, las personas físicas, autónomos y empresarios que no tengan la capacidad financiera para saldar las deudas adquiridas pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Marisa Feced, abogada y fundadora del despacho Feced Abogados, en Burgos, destaca la exitosa participación de los especialistas del despacho en esta área para lograr la exoneración de la cantidad a cancelar.

En el último año, las solicitudes para aplicar a la Ley de Segunda Oportunidad han aumentado debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, época en la que muchas empresas han tenido que cerrar y un gran número de personas ha perdido su empleo o ha visto gravemente perjudicados sus ingresos. No obstante, para acogerse a esta Ley de Segunda Oportunidad, Marisa Feced aclara que se deben cumplir algunas condiciones sociales y legales que amparen la solicitud. La mayoría de los deudores que reclama este beneficio social desconoce el procedimiento legal y los mecanismos que existen para solventar el problema. Por esta razón, se recomienda un asesor especializado como los del despacho Feced Abogados.

Esta ley ampara a los empresarios en situación de sobreendeudamiento que quieren pagar la deuda, pero no pueden. Estos no pueden haberse beneficiado de este instrumento legal en los últimos diez años, no pueden haber cometido delitos penales y tienen que ser considerados deudores de buena fe. Es decir, que no se hayan valido de hechos irregulares para evitar pagar la deuda, como ocultar bienes. También ampara a los autónomos, que según los informes estadísticos conforman el grueso de las solicitudes que se introducen en esta instancia. Las personas tienen que demostrar ante un notario la imposibilidad de pagar la deuda adquirida.

Más de 15 años de experiencia en el sector

En Feced Abogados, tienen la pericia de lograr acuerdos extrajudiciales, evitando los complicados trámites y costosos procedimientos legales en un juzgado. En caso de no lograr dicho acuerdo, el abogado especialista solicitará el beneficio de exoneración de la deuda.

El abogado también determinará si existen cláusulas abusivas dentro del contrato, situación que favorece al demandante. Si el deudor es acosado para pagar la deuda, un abogado especializado también puede actuar en su defensa.

Contar con el asesoramiento del equipo de profesionales de Feced Abogados, altamente capacitados y cualificados para desarrollar esta tarea, permitirá al cliente tener mayores posibilidades a la hora de lograr la exoneración de la deuda.