Gráficas Feli ofrece folletos personalizados hechos con la maquinaria de alta tecnología

Las estrategias de marketing tienen diferentes tácticas para conseguir la difusión y posicionamiento de una marca en el mercado. En la actualidad, los esfuerzos centran mayor atención a los medios digitales, debido al auge de la automatización y globalización.

Sin embargo, los canales tradicionales siguen teniendo relevancia y resultados efectivos para la captación de clientes y, por consiguiente, su fidelización.

Los folletos personalizados son una de las herramientas más conocidas y utilizadas, pero para su efectividad deben contar con un excelente diseño y trabajo de impresión. Gráficas Feli, se caracteriza por su experiencia en la creación y asesoramiento de folletos, hechos con maquinaria de alta tecnología.

Utilidades de los folletos

La principal función de un folleto es exponer información específica de manera concisa y llamativa a la vista, que se adapte a las necesidades de cada compañía. Se trata de una herramienta flexible en su tamaño y extensión, y perfecta para ser entregada por diferentes lugares sin mayor logística o esfuerzo. Además, su impresión es rápida y eficiente, ideal para aquellos casos que requieren inmediatez. Es decir, la información se puede distribuir en poco tiempo y a públicos objetivos particulares, con la particularidad de no suponer un coste elevado en su producción.

Esta variante que ofrece el marketing es un excelente instrumento de comunicación, pues llega directamente a las manos de los de clientes. Aunque se cree que las personas se deshacen de ellos una vez los reciben, lo cierto es que el cerebro va almacenando información sobre las temáticas y lugares que se exponen en el folleto. Esta es la razón por la que los diseños juegan un papel importante en este tipo de marketing, pues generan capturas y referentes en el subconsciente, gracias a los colores o a las imágenes que contengan.

La importancia de la impresión de calidad

Si bien el diseño de un folleto es fundamental, las metodologías y maquinarias utilizadas para su impresión, son igual de relevantes para obtener un resultado efectivo. En caso de no conocer las técnicas o no desarrollarlas de manera efectiva, los colores pueden quedar diferentes a los esperados y las líneas de corte pueden no coincidir. De modo que los acabados no serán los más pulidos y llamativos.

Gráficas Feli, con más de 90 años de experiencia, es consciente de estos procesos. Por eso, utiliza maquinaria de alta tecnología, con gráficos ajustados y personalizados a las necesidades de marketing empresarial de cada compañía. Cuenta, además, con diferentes técnicas de impresión, tales como digital, rotativa, offset y con acabados especiales reconocibles a la vista.