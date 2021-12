Una gran opción para el pequeño inversor es invertir en plazas de garaje en 2022, según ParkingYa!

Son muchos los ciudadanos que residen en España que desean emprender, pero que no saben cuál es el modelo de negocio más rentable. Existen innumerables alternativas, por ejemplo, invertir en plazas de garaje en 2022, una idea que cada vez cobra más fuerza en el país por distintos factores.

Lo más atractivo es que con las plazas de garaje se puede empezar por una cantidad asequible para invertir y disfrutar rápidamente de ganancias recurrentes cada mes. Esto, por ejemplo, no sucede con la inversión en viviendas.

Uno de los lugares de referencia para que los pequeños inversores puedan comprar una plaza de garaje, lotes de plazas o parkings enteros es la empresa Parking Ya!, pionera en el sector español y con una amplia trayectoria que se remonta al año 1999.

Las razones para invertir en una plaza de garaje en el año 2022

En primer lugar, es un momento en el que los tipos de interés están en mínimos que rozan el 0% y que, según ha anunciado el Banco Central Europeo, seguirán manteniéndose a este nivel durante el año 2022. Por lo que invertir en depósitos bancarios no es una alternativa atractiva.

Por ello, cada vez son más los pequeños inversores que deciden comprar una plaza de garaje. Las razones son muchas. Una de las principales es que el coste es asequible, por lo que no es necesario acudir a préstamos bancarios para comprarlas. Otra ventaja es que los gastos de mantenimiento son mínimos y la tranquilidad de cobro máxima, puesto que los inquilinos no tienen la misma sobreprotección que en el caso de las viviendas. Si no pagan deben abandonar la plaza ese mismo mes.

La rentabilidad de una plaza de garaje depende de distintos factores. Uno de ellos es la ubicación, ya que en España la mayor demanda se encuentra en las ciudades más pobladas como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

Es una rentabilidad que puede oscilar entre el 4% y el 6% dependiendo de lo acertado de la compra. Para inversores de perfil más agresivo parecerá poco, pero para pequeños inversores que juegan con su patrimonio familiar es un producto ideal, puesto que es muy estable y siempre cuentan con la garantía de poder recuperar la inversión fácilmente volviendo a vender la plaza.

En ese sentido, las plazas de garaje suelen revalorizarse con el paso del tiempo, por lo que además de las rentas mensuales lo invertido aumenta de valor con los años.

El asesoramiento profesional, la clave del éxito

Para el éxito de cualquier inversión, ya sea inmobiliaria o financiera, la clave del éxito radica en el asesoramiento profesional. En el caso de las plazas de garaje, prácticamente no hay más opciones en España que la ya mencionada empresa ParkingYa, quienes ofrecen sus servicios en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Su trayectoria les avala, pocas empresas del sector inmobiliario pueden decir que llevan en activo desde el siglo pasado, un aspecto que les ha permitido conocer este mercado en profundidad.

Otras opciones serían acudir a una agencia inmobiliaria que conozca bien la zona en la que se quiere invertir, pero por lo que se ha podido comprobar su motivación principal es la venta y alquiler de viviendas.

En último lugar, siempre queda la posibilidad de que el futuro inversor investigue por su propia cuenta y riesgo el mercado. Sin duda es más emocionante, pero conlleva mucho tiempo y unos conocimientos que posiblemente no se posean y que serán imprescindibles para identificar una buena oportunidad, negociar el mejor precio, resolver los problemas administrativos que puedan surgir y preparar la firma en la notaría.

El mercado inmobiliario es complejo, pero ofrece grandes oportunidades a todas aquellas personas que tengan en mente invertir en plazas de garaje en el 2022 con el fin de obtener independencia económica y un complemento en forma de rentas para la jubilación.