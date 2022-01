Greek Aribau, el restaurante griego de moda en Barcelona

La mejor manera de descubrir nuevas culturas es probando su gastronomía. Para los amantes de la cocina internacional, en España se ubica uno de los mejores restaurantes de comida griega, Greek Aribau.

Este es un restaurante griego en Barcelona que ofrece una amplia carta con pescados, carnes y comida vegana, para el disfrute de todos los gustos. Sus especialidades incluyen elaboraciones con recetas auténticas y tradicionales de este país europeo. Además, todo está cocinado con productos de kilómetro cero y libres de gluten.

Un restaurante griego con platos para todos los gustos

Para los españoles, la cocina griega resulta sorprendente y exótica. Es una de las gastronomías con mayor altura y reconocimiento a nivel mundial, por su elevado contenido nutricional. Las hierbas aromáticas, los aderezos a base de aceite de oliva, las verduras y el toque ácido del chorro de limón son característicos de esta cultura.

A pesar de que existen pocos establecimientos donde se pueden consumir recetas griegas tradicionales y genuinas, en Greek Aribau se ha hecho posible. El equipo de cocina está conformado por expertos profesionales con raíces griegas que cuentan con una gran formación en el mundo de la gastronomía de esta cultura.

La amplia carta de Greek Aribau incluye gyros, musaka y pulpo al grill, al mejor estilo griego. Lo más destacado es que los platos son libres de gluten en un 100 %. Además de ello, disponen de múltiples opciones para que los veganos también puedan disfrutar de una exquisita comida fuera de lo común.

Las razones para escoger Greek Aribau

Este restaurante está comprometido con brindarles a sus clientes una experiencia única. Traslada a los comensales a las tierras griegas, teniendo cuidado de cada detalle en sus platos. Aparte de ello, emplea productos frescos, naturales y de proximidad.

Greek Aribau no solo es comida, la decoración del lugar está en sintonía con las tradiciones de Grecia. El ambiente es sutil, relajado, sencillo, sin dejar de ser acogedor. Es un excelente lugar para una comida en familia. Ofrece, además, una carta de vinos griegos exclusivos.

Por otro lado, ofrecen servicio de take away y delivery, con la ayuda de las plataformas de Glovo, Deliveroo y Just Eat. Gracias a esto, sus clientes pueden degustar sus platos únicos en el lugar que requieran, brindando mayor comodidad.

En definitiva, una de las mejores propuestas para degustar una deliciosa y tradicional comida griega en Barcelona es Greek Aribau. Un restaurante traído de la tierra de dioses para consentir a paladares divinos.