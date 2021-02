Grupo BEST, asociado a universidad Europea

Las franquicias de agencias inmobiliarias hoy en día han cobrado una importancia relevante. Una de las empresas franquiciadoras de excelencia,...

Las franquicias de agencias inmobiliarias hoy en día han cobrado una importancia relevante. Una de las empresas franquiciadoras de excelencia, sin lugar a dudas, es el Grupo Best, con más de 30 años de experiencia en el sector, así se conoce en Medio de comunicación

El vídeo del día Feijóo apuesta por unir “lo que estaba unido” sobre PP y Cs

Están comprometidos en profesionalizar este sector. Gracias al acuerdo con la Universidad Europa, GRUPO BEST, pone a disposición de sus franquiciados, actuales y futuros, así como a cualesquiera otros profesionales inmobiliarios ajenos al Grupo BEST que así lo deseen, una formación inmobiliaria universitaria (titulación de Post Grado) de primer nivel.

Tal y como se conoce en Top Franquicias, es un acuerdo revolucionario que garantiza un mejor futuro de este sector.

Grupo Best y la Universidad Europea. ¿De qué se trata este importante avance entre partes?

El 11 de febrero del año 2021, se fue testigo de una premisa importante.

El Grupo Best y la Universidad Europea llegan a un acuerdo para impartir educación acerca del mundo inmobiliario. Este acuerdo es otra clara muestra de la firme intención del Grupo BEST, de profesionalizar el sector inmobiliario, en este caso, a través de esta formación destinada al colectivo de la profesión inmobiliaria, tan necesaria para la buena marcha del sector, indica Rafael Fernández, Presidente Grupo BEST.

Inclusive, hacen un llamado a aquellos especialistas que no estén ligados nominalmente a la franquicia Best.

¿Qué es Grupo Best y por qué es tan requerido en España?

A sus espaldas, yace el peso de 30 años de experiencia ininterrumpida, sirviendo con gran calidad y atención al cliente. De hecho, se caracterizan por una ayuda especializada, capaz de solventar cualquier problemática.

Hoy en día, con el acuerdo alcanzado con la Universidad Europea, la premisa inmobiliaria tomará una relevancia mayor.

Los beneficios de contar con el Grupo BEST:

Inmuebles

Desde el primer día, el franquiciado gestiona su propia cartera.

Publicidad

Se genera un gran volumen de “leads”, es decir, clientes potenciales.

Financiación

Ofrecen las mejores condiciones del mercado para trámites ágiles

Digitalización

Desde Grupo BEST, se ofrece la más alta calidad en digitalización

Formación y asistencia

Una formación ilimitada y gratuita. Además, la asistencia es para siempre, de manera personalizada.

El GRUPO BEST es la única empresa franquiciadora que garantiza ante notario las prestaciones y condiciones que ofrece a sus franquiciados como superiores a cualquier empresa de la competencia