El grupo Best es galardonado con el Premio a Mejor Franquicia Inmobiliaria e inaugura cuatro nuevas franquicias en mayo del 2021

El Grupo Inmobiliario Best ha obtenido de manera reciente un nuevo reconocimiento tras ser galardonado con el Premio a Mejor...

El Grupo Inmobiliario Best ha obtenido de manera reciente un nuevo reconocimiento tras ser galardonado con el Premio a Mejor Franquicia Inmobiliaria durante los Premios de la Vivienda del año 2021.

El vídeo del día “Solidaridad total” de la UE por la llegada de migrantes a Ceuta

El reconocido grupo se encuentra en plena expansión. De hecho, en el mes de mayo de este año ya han inaugurado cuatro nuevas franquicias, que ya suman un total de 158, repartidas por 51 provincias dentro del territorio nacional.

Las nuevas ubicaciones se localizan en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), Barrio de Gracia (Barcelona), el centro de la ciudad condal y San Sebastián. Santa Perpètua de Mogoda y San Sebastián estrenarán oficinas de Best House y Best Credit. En el Barrio de Gracia se inaugura una nueva oficina de Best House, mientras que el centro de Barcelona da la bienvenida a Best Credit. Con la apertura de estas nuevas oficinas, el Grupo Best pretende seguir con su estrategia característica: acercar el asesoramiento inmobiliario y financiero a los vecinos de estas localidades.

Grupo Best: sigue la expansión y el crecimiento

El Grupo Best mantiene su firme compromiso con todos los colaboradores y clientes, mediante una experiencia demostrada de más de 30 años en el sector inmobiliario y financiero. Este grupo ha logrado grandes hitos, como convertirse en la única empresa franquiciadora con garantía ante notario de las prestaciones y condiciones que ofrece a sus franquiciados, inclusive la recuperación del canon de entrada.

Desde el inicio de su actividad, el grupo gestiona su propia cartera formada por miles de inmuebles y pone a disposición de todos los franquiciados publicidad gratuita desde la central, mediante la cual facilita a las franquicias clientes potenciales, leads, y estrategias de posicionamiento orgánico e inorgánico, conocidas técnicamente como SEO y SEM. El grupo proporciona una presencia en más de 100 portales inmobiliarios y páginas web de reconocimiento, a nivel nacional e internacional.

Además, el grupo ha sido reconocido por contar con las mejores condiciones de financiación del mercado, permitiendo financiar hasta el 110% para la compra de viviendas, bajo las condiciones privilegiadas de ser mayorista financiero. A todo ello, se suma la formación gratuita e ilimitada para los trabajadores.

La variedad de servicios que ofrece el Grupo Best en las nuevas localidades

El grupo dispone de varias ramas dentro de los servicios que ofrece, bajo sus reconocidos nombres comerciales. Entre ellos, los servicios de intermediación inmobiliaria (Best House), financiera (Best Credit) y de correduría de seguros, telefonía, gas, electricidad y administración de fincas (Best Service).

A través de las nuevas oficinas mencionadas, el grupo expande la presencia de sus soluciones en nuevas zonas geográficas.

Una atención global, de 360 grados, que abarca desde la compra-venta o alquiler de inmuebles, contratación de seguros necesarios de la vivienda, hasta la financiación de los inmuebles.

Toda la información acerca de Best Franquicias está disponible a través de su página web o contactando con el departamento de expansión a través del correo electrónico departamentodeexpansion@best-house.com.