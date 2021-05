Grupo Galilea lanza su taller de educación financiera gratuito, abierto para todas las personas

Administrar los recursos financieros, tener sentido previsivo, conocer las variables que pueden afectar al ahorro o generar inversiones de calidad...

Administrar los recursos financieros, tener sentido previsivo, conocer las variables que pueden afectar al ahorro o generar inversiones de calidad son acciones que no sabe llevar a cabo cualquier persona. Está comprobado que en España no existen suficientes conocimientos financieros que permitan tomar decisiones adecuadas y correctas respecto al ahorro y la inversión. La mayoría de la sociedad no conoce los productos financieros existentes ni su fiscalidad. Además, no se ofrece una correcta formación que facilite la planificación financiera.

En este sentido, la tarea que desarrolla el Grupo Galilea es fundamental para solventar la desinformación existente con relación a dichas temáticas. El Grupo ofrece talleres gratuitos online de Educación Financiera, abiertos para todas las personas que quieran formarse. Grupo Galilea se dirige a personas de cualquier profesión o edad, con el fin de entregar conocimientos útiles sobre un ámbito comúnmente poco explorado a pesar de ser el que más afecta en la calidad de vida de las personas.

¿Qué se puede aprender en el taller de Planificación y Educación Financiera?

A través del taller de Educación Financiera gratuito impartido por el Grupo Galilea, el alumno obtendrá las claves para aprender cómo es una planificación financiera correcta, cuál es la mejor manera de administrar el dinero, entender la diferencia entre garantía y seguridad o aprender a invertir correctamente dispersando riesgos. Una vez finalizado el taller, el alumno también saldrá con nociones claras sobre los cambios realizados en las reformas de las pensiones públicas, la diferencia que existe entre los planes de pensiones y otros productos similares, la fiscalidad de todos los productos de ahorro y, por último, una estimación cercana del valor de la pensión en un futuro.

La entidad busca mediante estos cursos de formación gratuitos que los alumnos consigan tener inteligencia financiera, factor que posteriormente ayudará a lograr el éxito financiero. El Grupo Galilea empezó a impartir cursos gratuitos en enero de 2010 en toda España, siendo pioneros en aportar sus conocimientos sobre este sector al que pertenecen desde hace más de 75 años. Después de más de 1.000 talleres presenciales realizados en hoteles, cuarteles militares, centros de negocio, universidades, ayuntamientos, colegios y allí donde se ha pedido su presencia, la entidad se ha adaptado al contexto mundial causado por el COVID-19 a través de la formación online.

Aval de prestigio

El Grupo Galilea congrega un total de 12 corredurías de seguros, incluidas algunas agencias de suscripción de riesgos y Ahorro & Protección como una agencia especializada en Planificación Financiera. “En nuestros talleres te orientamos de una forma sencilla, muy cercana y en un lenguaje transparente sobre estos asuntos para que luego puedas tomar las decisiones más apropiadas en cada momento con absoluta libertad y conocimientos”, expresa el prestigioso grupo asegurador en su página web.

Como aval, el Grupo Galilea cuenta con más de 118.000 clientes, 182.000 pólizas y más de 36.000 siniestros gestionados con oportunidad y efectividad. Para participar en el taller de Educación Financiera gratuito del Grupo Galilea, la persona que esté interesada puede realizar la inscripción por vía telefónica, por el correo electrónico: talleresyformacion@aypgrupogalilea.com, dirigiéndose de manera presencial a la sede del grupo ubicada en Madrid, o bien a través de un formulario que se incluye en la página web.