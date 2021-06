Guto Ajayu: arte urbano inspirado en la simbología tradicional

Nacido en la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, en el año 1990, Guto Ajayu es un reconocido artista plástico contemporáneo que desde el 2017 reside en Madrid. Augusto Mendoza Mendieta -nombre que le pusieron sus padres al nacer- se licenció en Bellas Artes en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en su país de origen. El artista nació en las montañas sagradas de los Andes y vivió sus años de infancia entre la sierra y la cuenca del Amazonas boliviano. Este conjunto de vivencias, junto a las raíces de las antiguas culturas precolombinas que le dejaron una gran huella, son hoy en día el fundamento de su arte urbano irreverente.

¿En qué consiste la obra del artista Guto Ajayu?

Como artista de graffiti adolescente y fascinado por el concepto del pop art que proponía encontrar inspiración en los objetos cotidianos, Guto Ajayu comenzó a combinar estos elementos con su herencia cultural. Su trabajo es irónico y profundo al mismo tiempo, lleno de colores intensos y atrevidos, que combinan filosofías antiguas y sagradas con la vorágine contemporánea cotidiana.

Guto Ajayu muestra su vibrante y alegre personalidad en sus piezas, que se caracterizan por mostrar colores excitantes. Reconoce influencias de la arquitectura Cholet de Freddy Mamani por sus colores y su ornamentación barroca, de la pintura del boliviano Roberto Mamani Mamani en sus colores y formas, además de artistas del pop art como Andy Warhol, Jeff Koons y Mr. Brainwash.

Guto Ajayu Ediciones

Desde 2019 es fundador de Guto Ajayu Ediciones, sello editorial dedicado a la curaduría, edición y publicación de libros culturales. Es el director de los proyectos «Gran Anuario» y «Antología del arte», que muestran anualmente la obra de más de 100 artistas de todo el mundo.

Recuperar la simbología tradicional

Este joven artista ha logrado llevar elementos de su cultura natal a una visión contemporánea, mezclando elementos tradicionales de la Sudamérica precolombina con técnicas y colores propios del pop art y del arte callejero, logrando ser apreciado en exhibiciones colectivas e individuales en países como México, España, Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Holanda, Suiza, Irlanda y su natal Bolivia.

En su declaración de arte, el artista dice de sí mismo: “Soy Guto Ajayu, el último hijo del Sol. Heredero espiritual de los Imperios Andinos. La filosofía ancestral y los símbolos sagrados de la antigüedad son parte de mi crianza, mi vida y mis raíces. Siento la necesidad de recuperar todo este paradigma y presentarlo con una perspectiva contemporánea. Siempre fui rebelde, por eso soy adicto a la libertad que me da el arte urbano y siento la necesidad de utilizar objetos y símbolos populares en mi arte. ¡Toda esta vorágine resultó en mi trabajo Ancient Symbology con colores intensos y salvajes! El significado sagrado del pasado tiene un nuevo significado para mí, que aún no he descubierto”.

El Arte Andino Pop, que mezcla elementos precolombinos de los Andes con elementos del Arte Pop contemporáneo, en un fluido diálogo de entendimiento entre el pasado y el presente, es un término acuñado por el propio Ajayu, por lo que se le puede considerar creador de una nueva escuela pictórica.