Hábitos saludables: cómo conseguirlos y optimizarlos con AM Fitness & Coaching

Entrenar siguiendo las necesidades individuales de cada persona es posible con el programa de AM Fitness & Coaching. El desarrollo de hábitos saludables a través de una alimentación sana y un plan de ejercicios es fundamental para observar cambios tanto físicos como emocionales. Tanto en formato online como presencial, se puede entrenar el cuerpo desde casa con la garantía de conseguir un incremento de la calidad de vida y una mejora en los hábitos, mediante los planes personalizados que se ofrecen.

Lograr las metas de vivir una vida sana

Los programas personalizados gestionados por el entrenador Adrián Molinero ofrecen una forma eficaz de reforzar la filosofía del centro AM Fitness & Coaching; estos constituyen una de las mejores alternativas para motivar a las personas a establecer hábitos saludables en el día a día. Interiorizar un cambio de rutinas que represente una mejoría en la salud y calidad de vida, ayudará a que el entrenamiento no fracase en el primer intento. Cuentan con equipo multidisciplinar formado por profesionales del ejercicio, la salud y la nutrición con el que se consigue una mejora tanto física como mental. Persiguiendo este objetivo, las personas que se suman a este reto de la mano de AM Fitness & Coaching disponen de asesoría especializada y el acompañamiento que se requiere. Además, a diferencia del resto de compañías, AM Fitness & Coaching permite al cliente tener un contacto directo con el profesional a través de WhatsApp. De este modo, los usuarios pueden hacer cualquier consulta en todo momento y recibir una respuesta inmediata.

La importancia de la alimentación en el proceso

Como comenta Adrián Molinero, director de AM Fitness & Coaching, cuando las personas comienzan a sentirse bien y a ver los cambios físicos, su motivación aumenta y su estado de ánimo también, esto se traduce en un beneficio en todos los aspectos de su vida. Por ello, el servicio ofrecido desde la empresa es integral y se centra en que sus clientes tengan todo organizado, no tengan que pensar en exceso y les sea sencillo realizar ese cambio de hábitos con el que conseguirán sus objetivos de mejor manera y en menor tiempo. Conociendo las ocupaciones de las personas que se dedican a diferentes actividades, en AM Fitness & Coaching han creado varios programas de entrenamiento integral que fomentan su salud optimizando el tiempo de entrenamiento, para que este sea de calidad y eficaz. Además, se ha diseñado un programa online que permite a los participantes entrenar desde cualquier lugar con el acompañamiento y dirección del personal que evaluará el desempeño y los resultados. La alimentación juega un papel importante en este cambio de hábitos. Una alimentación saludable, que se ajuste a las necesidades de cada usuario aportará al cuerpo los nutrientes necesarios para que los órganos funcionen correctamente y el rendimiento durante el ejercicio sea óptimo. Para orientarlos sobre la alimentación correcta, un equipo de nutricionistas indica el plan alimenticio personalizado, después de realizar la evaluación correspondiente tanto para personas que quieran implementar hábitos saludables como para personas con objetivos más especiales o exigentes. Además, cuentan con una app profesional de nutrición que ponen a disposición del cliente para que este sea consciente de su alimentación y, a su vez, pueda hacer cambios fáciles y flexibles de forma autónoma. De este modo, a través de su gran cantidad de herramientas, AM Fitness & Coaching ayuda a las personas a optimizar el aprendizaje y hábitos saludables que mejorarán su vida.