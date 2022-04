Hacer un detalle original para eventos y fiestas de cumpleaños con THE TOPTOP

Ofrecer un regalo al finalizar un evento o una fiesta de cumpleaños es un detalle que los invitados no olvidarán. Más aún, si el objeto es útil y personalizable, lo cual sirve como recuerdo de una fecha especial. En este sentido, THE TOPTOP es una tapa para latas de bebidas que ofrece un cierre hermético para no tener que tirar los refrescos que no se consumen de una sola vez.

El funcionamiento del artículo es muy sencillo. El tapón se engancha a la anilla de la lata y provee un cierre total que permite transportar la bebida sin posibilidad de derrames. Con THE TOPTOP los refrescos no pierden su chispa.

Detalle personalizable y a un precio asequible

La posibilidad de personalización es una de las ventajas de la tapa para latas de THE TOPTOP. Esto se consigue colocando una gota de resina en la parte superior del producto en la que se puede incorporar el nombre de una empresa o una persona, un logo o una foto. También es posible encargar gotas de resina olfativa, mate, satinada, con relieve o fluorescente. De esta manera, quien recibe el regalo, se lleva consigo un recuerdo del evento.

Por otra parte, el tapón incorpora un llavero y una lengüeta desmontable que se utiliza como ficha para el carro de la compra. De esta manera es posible tener la tapa para latas siempre a mano para cumplir con distintas funciones. Como además está imantada es posible engancharla en la nevera o en cualquier superficie metálica.

Se trata de un artículo económico y con una cantidad mínima de pedido muy pequeña, por lo que está al alcance de todas las personas que lo quieran probar. No obstante, un pedido de muchas unidades obtiene descuentos.

Características y más aplicaciones de la tapa para latas de THE TOPTOP

El tapón no solo asegura el aprovechamiento del 100 % del contenido de las bebidas en lata, sino que además se puede guardar en la nevera sin perder burbujas ni absorber olores. De esta manera, los refrescos permanecen en perfectas condiciones por un mínimo de tres días. El producto está fabricado con plástico de alta calidad reciclable que cumple con todas las normas alimentarias vigentes.

La lata cerrada con esta tapa se puede abrir y cerrar tantas veces como sea necesario. A su vez, el cierre impide la entrada de gérmenes y bacterias. Con THE TOPTOP no hay más latas tiradas por la mitad ni insectos que se meten dentro de los recipientes. Asimismo, es el fin de las uñas dañadas porque el tapón también funciona como un práctico abridor.

La tapa para latas de THE TOPTOP ofrece la posibilidad de hacer un regalo original y al mismo tiempo anunciar una empresa o una marca personal.