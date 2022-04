Hacer frente a las crisis con los recursos financieros que propone el Blog de Economía y Negocios

La disminución considerable de casos de Covid-19 en lo que va del 2022, dejaba entrever una posible recuperación de la tensión inflacionista, derivada de los cierres intempestivos que decretó el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia.

Esta recuperación brindaba luces de esperanza a diferentes sectores de la economía que vieron afectado su crecimiento durante estos dos años y aunque parecía que la reactivación avanzaba lentamente, el estallido acelerado del conflicto entre Rusia y Ucrania, terminó por sepultar los intentos de la industria y el sector financiero por alcanzar niveles de crecimiento cercanos al 2019.

Se prevé que la economía española crezca un aproximado de 4,8% en 2022; ocho décimas menos de lo esperado por el gobierno nacional y el sector productivo. Esta situación aumenta la posibilidad de que el país se encuentre nuevamente inmerso dentro de una crisis económica y por consiguiente, empresarios, ciudadanos y personas en general vean afectados sus recursos financieros.

Para hacer frente a una inminente crisis, Blog de Economía y Negocios recomienda que las personas se comprometan con nutrir sus conocimientos sobre administración financiera y, de esta manera, puedan contar con las herramientas necesarias para mantenerse estables durante las épocas más difíciles.

El ahorro como estrategia para soportar la recesión

Aunque parezca complicado, lo mejor para afrontar una crisis es destinar una cantidad de los ingresos personales o empresariales a un bolsillo de ahorro. Ese colchón monetario puede ser fundamental en los momentos de recesión más difíciles y, por esto mismo, debería hacer parte esencial de cualquier presupuesto.

Al momento de elaborar un plan de gastos, ya sea semanal, quincenal o mensual, es necesario incluir una cantidad de ahorro que esté acorde a las características de las personas y sus obligaciones básicas.

¿Qué estrategias existen para sobrellevar una crisis?

Reducir gastos innecesarios parece ser la estrategia más obvia para afrontar las crisis. No obstante, es necesario reconocer lo importante de esta medida, sobre todo porque estos gastos suelen actuar como fantasmas financieros que disminuyen considerablemente el recurso monetario y sin que se note, aumentan la deuda pero no la capacidad de pago. De ahí, que durante esta época, las personas deban alejarse de la compra de artículos de lujo, para enfocarse en los productos de primera necesidad, lo que les evitará preocupaciones a futuro.

Por último, pero no menos importante, es aconsejable diversificar las fuentes de ingreso. Si no se dispone con el capital base para iniciar cualquier ahorro, no está de más acudir a un nuevo empleo de tiempo parcial que permita recoger recursos que se puedan destinar exclusivamente a este ámbito. También pueden contemplarse otras formas de adquirir ingresos como las ventas de garaje o la exploración de otras habilidades que generen dinero.

Estas recomendaciones para afrontar crisis financieras, se encuentran publicadas y disponibles en el Blog de Economía y Negocios. Con cada escrito, los redactores de este blog esperan instruir sobre administración financiera a las personas, en especial, durante épocas de incertidumbre como las que se viven en la actualidad.