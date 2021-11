Hannan-Piper Real Estate lanza un servicio especializado en la venta de negocios en funcionamiento

La start-up inmobiliaria Hannan-Piper Real Estate anuncia la apertura de una nueva división especializada en business brokerage, la compra y venta de negocios en funcionamiento. Contrario al traspaso tradicional que se conoce en España, el business brokerage origina en Estados Unidos como una práctica especializada en vender empresas en funcionamiento, con todos sus activos. Los business brokers o corredores comerciales, también llamados agentes de transferencia comercial o intermediarios, ayudan a los compradores y propietarios de empresas privadas en el proceso de compra y venta.

“Valoramos su empresa tomando en consideración, por ejemplo, sus contratos vigentes con clientes y la propiedad intelectual que esta pueda tener. Esto permite darle mejor continuidad a la operatividad del negocio durante el cambio de dueño. Somos la única empresa de servicios inmobiliarios en España con agentes y abogados especializados con más de 10 años de experiencia local e internacional en este tipo de transacciones complejas”, expresó Edgardo Vázquez, Presidente & CEO de Hannan-Piper Real Estate.

¿En qué se distingue el business brokerage de un traspaso? En el traspaso tradicional se vende la llave del negocio, con el contenido y en ocasiones las licencias, para que un nuevo dueño pueda seguir operándolo. En este caso, el nuevo propietario comienza desde cero, lo único que compra es el contrato de alquiler del local comercial y el contenido de este. En los traspasos, no se requiere un proceso de due diligence exhaustivo, pues no se está comprando la empresa. Se valora según el contenido mueble del local y el tiempo remanente en el contrato de alquiler. Nunca se incluye un activo inmueble como parte de un traspaso y, por lo general, la valoración de un traspaso es menor. El traspaso es un modelo de venta ideal para aquellos dueños de negocios que no dependen de recursos humanos altamente especializados o de contrataciones con clientes a largo plazo, como por ejemplo un restaurante o un bar.

Pero ¿qué pasa si ese mismo bar tiene una concesión por un número de años determinado o alguna licencia que fue otorgada a la empresa de manera intransferible? En esos casos, el modelo de venta ideal es el business brokerage, pues lo que se vende y se transfiere al nuevo propietario es la totalidad de la empresa que es beneficiaria de esa concesión o de esa licencia. En ese caso, por ser la misma entidad jurídica quien continúa haciendo negocios, no se pierde necesariamente el derecho a esa concesión, pues se trata de la misma empresa y operación, lo que cambia es el propietario.

En una transacción de business brokerage se vende la totalidad de las participaciones de la empresa, con todos sus activos (cartera de clientes, contratos vigentes, empleados, permisos, licencias, manuales operativos, derechos de marca, propiedad intelectual, etc.). El nuevo propietario puede continuar la operación del negocio inmediatamente después de la firma y cambio de administrador. Se requiere pasar por un proceso de due diligence exhaustivo, para estudiar la viabilidad del negocio y si la información provista es correcta. Se valora la empresa, con todos sus activos y considerando los ingresos y demás información financiera del negocio. En ocasiones, se incluye un activo inmueble como parte de la transacción y, por lo general, la valoración de una empresa es mayor.

Hannan-Piper Business Brokerage, con oficinas en los Edificios Trade de Barcelona, cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria para valorar negocios; hacer gestiones de publicidad para la venta manteniendo privadamente la identidad de la empresa o del propietario; manejar las entrevistas, discusiones y negociaciones iniciales con posibles compradores; facilitar el progreso del due diligence (investigación de diligencia debida); y apoyar en el proceso de compraventa, facilitando la comunicación entre las partes y sus abogados.

“Como empresa de innovación en el sector inmobiliario, siempre buscamos facilitar los procesos para nuestros clientes y brindar servicios especializados que nos distinguen de los demás. Vimos una oportunidad en el sector de business brokerage porque, además de contar con años de experiencia haciéndolo dentro y fuera de España, nuestro equipo de trabajo compuesto por agentes, abogados, contables y exdirectores de empresas multinacionales y de bancos, cuenta con el conocimiento preciso para sobresalir también en este sector. Muchas inmobiliarias hacen traspasos, pero no cuentan con el conocimiento ni con los recursos especializados para llevar a cabo operaciones de esta envergadura. En Hannan-Piper sí lo tenemos y por eso nos proponemos llenar ese espacio de gran necesidad en el mercado español”, concluyó Vázquez.

Hannan-Piper Real Estate es una start-up de servicios inmobiliarios que, a través de su red de afiliados, cuenta con más de 150.000 asociados en 4.600 oficinas desplegadas en más de 70 países. Llegan a Barcelona con procesos y tecnología disruptiva en el sector, incluyendo siempre en su servicio la publicidad en más de 210 portales inmobiliarios, fotografías, puesta en escena, tour virtual, la máxima seguridad jurídica en el proceso venta y actualizaciones diarias o semanales, incluyendo reportes detallados de las actividades específicas de marketing que estén realizando y las visitas de clientes. Todos los asesores especializados de Hannan-Piper pasan por un proceso de formación y aprendizaje previo, para poder guiar y acompañar a los propietarios de forma integral y ética. Además, cuentan con un Departamento Jurídico propio, compuesto por abogados especialistas en Derecho Mercantil y Derecho Inmobiliario, preparados para asesorar a sus clientes en temas contractuales y transaccionales relacionados a la venta de su propiedad. Asesoran a sus clientes con datos específicos del sector inmobiliario, para que se puedan tomar las decisiones correctas a la hora de vender su propiedad.