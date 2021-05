Häuser Atelier: ¿Qué pisos son los más solicitados en Madrid? ¿Cómo se logra vender un piso rápido?

En el momento de vender un piso en Madrid, es fundamental conocer los otros inmuebles que se están vendiendo en la...

En el momento de vender un piso en Madrid, es fundamental conocer los otros inmuebles que se están vendiendo en la zona donde se sitúa nuestra vivienda, es decir, conocer cuál es nuestra competencia. Nuestro primer trabajo consiste en fijar un precio de salida al mercado, precio que debe ser competitivo respecto a los inmuebles que en ese momento están en proceso de venta. El mercado marcará de una forma muy clara cuál es ese precio, pero una mala información o un mal análisis de la realidad pueden costarnos muy caro. Un precio sobredimensionado directamente influye en el tiempo de venta, incrementándose este. Además, debemos contar con el efecto negativo que provoca tener un inmueble a la venta durante mucho tiempo. El consumidor experimenta un rechazo hacia él, incluso cuando se disminuye su precio. Los compradores se preguntan, ¿Qué sucede con esa casa que no logran vender? ¿Qué problema tendrá que nadie la quiere? Y eso afecta al número de personas interesadas en ir a ver nuestro piso… A eso llamamos “quemar una propiedad”. Por lo tanto, es mala estrategia poner un precio alto de inicio para posteriormente ir bajándolo.

También es posible que decidas poner un precio infravalorando tu vivienda, la venderás rápido, sin duda, pero a costa de perder mucho dinero.

Desde Häuser Atelier te recomendamos que realices un análisis sereno y siempre acompañado de profesionales que te expliquen y razonen el valor de tu vivienda, con datos de mercado que avalen el precio de lanzamiento a la venta de tu inmueble.

¿Qué buscan las personas que compran una vivienda en Madrid?

En general los compradores siempre cuentan con un presupuesto máximo que generalmente está vinculado a la hipoteca que pueden obtener en función de sus ingresos. A partir de aquí, seleccionan sus zonas preferidas dentro de sus posibilidades económicas, pero prestando mucha atención a los servicios que ofrece cada zona de la ciudad a nivel de comercio, colegios, transportes, zonas verdes, ocio, etc.

Pero examinemos qué tipos de perfil de compradores existen y qué buscan.

Primero, los que adquieren su primera vivienda, generalmente entre 25 y 35 años. Buscan independizarse y saben que no será su vivienda definitiva. Son menos exigentes respecto de la vivienda en sí misma, y tampoco exigen mucho respecto a la zona. Prima sentirse libre.

En segundo lugar nos encontramos con los compradores de reposición, son aquellos que ya hace años se han independizado y por necesidades familiares o de pareja buscan una nueva casa con otras características. Desean viviendas céntricas y con muchos servicios sin necesidad de desplazamientos largos. Cuanta mayor edad la del comprador, menores son las expectativas de superficie.

En tercer lugar, el pequeño inversor. Son básicamente ahorradores que han visto la oportunidad de comprar para posteriormente alquilar y obtener una rentabilidad entre un 5% y un 7% según las zonas. Muchos de ellos la consideran una buena alternativa en estos momentos, donde la rentabilidad de los depósitos bancarios está por los suelos. Normalmente buscan pisos bien ubicados, en buen estado y de unos 80 m2 de superficie.

Por último nos encontramos con el gran inversor. Esta figura hace referencia a inversores profesionales y empresas que buscan obtener una rentabilidad a medio plazo a través del negocio de los alquileres. Seleccionan inmuebles muy concretos, situados en grandes ciudades y de reducido tamaño, con una demanda contenida y regular de alquiler, ya sea por tener cerca centros universitarios o centros de trabajo.

Servicio completo de venta

Actualmente los clientes exigen de nuestro trabajo mucho más. Tenemos que vender pisos, oficinas, locales, pero además dando una serie de servicios que añadan valor al inmueble. Siempre pongo el mismo ejemplo, si cuando vamos a una entrevista de trabajo nos ponemos elegantes, nos preparamos para dar la mejor sensación posible al entrevistador, ¿Por qué no hacemos lo mismo con las viviendas que vendemos? ¿Os parece bien vender un inmueble lleno de polvo, sucio? No, ¿verdad?… ¿Os parece bien comercializar un piso con malos olores? No, ¿verdad? Estos son unos pocos ejemplos, pero quiero dejar claro que con muy poca inversión podemos dejar "guapo" nuestro piso y estar incrementando su valor de venta.

Otro punto a tener en cuenta es que hacer una publicidad atrayente es muy importante. En muchas ocasiones veo anuncios con infinitas imágenes de espacios que no invitan a visitar la vivienda, imágenes de mala calidad, textos llenos de tópicos, exagerados y vacíos de contenido. Cuando anunciamos una vivienda las imágenes debe estar muy bien seleccionadas, siempre de los espacios más representativos, y con la máxima calidad. Para una vivienda normal con seis u ocho son suficientes. Cuidemos los textos, que sirvan de complemento a las características propias de la vivienda, pero huyamos de textos interminables, aburridos e inútiles.

Häuser Atelier cuenta con profesionales de diferentes áreas que te ayudarán en estos aspectos y harán que la venta de pisos sea lo más rápida, cómoda, segura y rentable posible.