Los hilos tensores en Alicante, sin duda el retoque favorito de las celebrities en Clínica Estética Alicante

Dicen que los años dejan su huella, y por ello los hilos tensores en Alicante están allí como un gran aliado para devolverle la juventud y firmeza a tu rostro. Lo hemos visto en https://bottomapp.org

La flacidez de la piel y las líneas de expresión marcadas en el rostro, son parte de los cambios más notorios y preocupantes para muchos. Por ello existen, las radiofrecuencias e hilos tensores para disimular esas imperfecciones.

Si estás buscando hacerte esos retoques, sin querer pasar por un quirófano, sigue leyendo este artículo, para que descubras la magia de la aplicación de hilos tensores.

¿Para qué sirven los hilos tensores?

Los hilos tensores en Alicante se utilizan para líneas de expresión, surcos, patitas de gallo o arrugas, son términos usados generalmente para hablar sobre las marcas de envejecimiento en el rostro. Pueden deberse a la genética, al estilo de vida, la alta exposición al sol o el poco cuidado de la piel.

Y es que al ser un cambio físico más del cuerpo, sinónimo del envejecimiento, la humanidad no se da por vencida y busca formas para combatirlo. Desde procedimientos quirúrgicos hasta remedios caseros, cada día son más los que buscan tener el elixir de la juventud eterna.

¿Qué son los hilos mágicos o tensores?

Uno de los métodos más efectivos, capaz de evitarte ir a un quirófano, son los famosos hilos tensores o también conocidos como hilos mágicos.

Se basa en crear tensión en la piel con el propósito de que se vea tersa, realzando las partes deseadas y estimulando la producción de colágeno. Proporciona una mejor apariencia de manera rápida y poco invasiva, es por esto que muchos se inclinan por esta opción.

El procedimiento es ambulatorio, rápido y sencillo. Los especialistas en hilos tensores han de colocar una pequeña dosis de anestesia local y luego proceden hacer uso de filamentos quirúrgicos ubicados bajo la piel.

En la web de Clínica Estética Alicante podrás encontrar vídeos demostrativos de la técnica del entramado subcutáneo. En ellos podrás ver que el procedimiento ofrece un cambio inmediato al colocar los hilos tensores.

Los hilos mágicos no se notan y lo mejor de todo, es que son capaces de ser absorbidos, ya que también son usados como suturas internas.

Existen diferentes tipos de hilos tensores, dependiendo de la zona del rostro o cuerpo a tratar. Dependiendo también del tipo de hilos tensores para la cara, se estima el tiempo de absorción y de duración del efecto.

¿Son realmente mágicos?

Si aún no te convence este procedimiento, a continuación, encontrarás algunas curiosidades y preguntas frecuentes sobre este tema:

¿Qué se puede lograr con los hilos tensores?

Básicamente un rejuvenecimiento facial, como el lifting. Para ser más específicos, se puede realizar para levantamientos de cejas o pómulos. También puedes mejorar el molesto código de barras, reafirmar el cuello o simplemente aportar un poco más de luminosidad y aspecto sano al rostro.

¿Se usan solo en la cara?

Se hace énfasis en el uso de los hilos tensores en el rostro, pero es importante destacar que existen, por ejemplo, los hilos tensores en glúteos.

Si necesitas asesoramiento acerca de un resultado que tienes en mente con hilos tensores, contacta con una clínica de medicina estética en Alicante.

Curiosidades

Los hilos mágicos no causan alergias y se reabsorben en seis meses, el procedimiento de colocación no abarca más de 1 hora. No hay efectos secundarios importantes, solo pequeñas rojeces o relieves, los cuales desaparecen al cabo de unas horas.

No hay ningún impedimento en la gesticulación o en la expresión facial. Y dependiendo de la cantidad y del tipo de hilos que se hayan empleado, el efecto dura entre 10 meses a 2 años.

En todo caso, es pedir asesoramiento según tu caso para conocer qué opción es la que te favorece más.

Recuerda que siempre debes acudir a expertos en el área, pudiendo visitar la web de la Clínica Estética Alicante y agendar una cita si así lo deseas.