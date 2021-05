Hipoteca Málaga rompe el mito y logra conseguir hipotecas por encima del 80%, llegando al 100%

Como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, el precio de las viviendas está cayendo a día de hoy....

Como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, el precio de las viviendas está cayendo a día de hoy. Este factor está animando a muchas personas a plantearse la opción de comprar un inmueble. El problema aparece cuando a la hora de pedir un préstamo a una entidad financiera, éste no cubre la totalidad del coste de la hipoteca. Normalmente, se suele pedir a los nuevos propietarios que paguen aproximadamente el 20? la hipoteca en el momento inicial, pero esto en muchas ocasiones no es posible porque las personas no pueden asumir ese coste. Este obstáculo ya no supone más un impedimento a la hora de adquirir una vivienda gracias al trabajo de profesionales como los de Hipoteca Málaga, que trabajan para que el cliente consiga hipotecas de hasta el 100%.

100% de hipoteca

Hipoteca Málaga es una empresa especializada en la intermediación financiera que busca para sus clientes la mejor solución hipotecaria, ajustada a las necesidades que presenta cada persona. Actualmente cuenta con más de 15 años en el mercado y está formado por un equipo de profesionales altamente cualificado, En este sentido, la dilatada experiencia profesional de Hipoteca Málaga se traduce en la calidad y la cantidad de las hipotecas obtenidas. La garantía de conseguir la mejor hipoteca y un primer análisis gratuito, rápido y sin compromiso y la exoneración de ciertas condiciones y cláusulas abusivas, son algunos de los puntos que caracterizan la actividad profesional de Hipoteca Málaga y que han llevado a la empresa a ser referente en el sector de la intermediación financiera, pudiendo conseguir hipotecas por encima del 80%, llegando al 100%.

“No conseguía financiación para comprar la vivienda. Sorprendentemente para mí, el asesor me consiguió aprobar la operación en 48h.” Así como Alberto, muchos han dado su testimonio sobre la eficacia y rapidez con la que trabajan en esta agencia de intermediación financiera. Entre la documentación exigida por Hipoteca Málaga, se encuentran las cuatro últimas nóminas, el DNI, renta o certificado de retención, los 3 últimos recibos de pago de préstamos, misma cantidad de recibos de pago de alquiler, así como nota simple o datos registrales de la casa que se va a comprar, vida laboral y recibos de hipotecas.

El cliente conoce la viabilidad de la operación en tan sólo 48 horas

En Hipoteca Málaga no son prestamistas, ya que el crédito hipotecario es concedido por la entidad bancaria. La empresa se encarga de encontrar la mejor opción de financiación y acompañar y ayudar al cliente hasta el final de la firma de la hipoteca. Tal y como se ha mencionado con anterioridad, una de las ventajas que ofrece Hipoteca Málaga es un estudio inicial de riesgo gratuito, de esta manera, la empresa sólo se cobra las tarifas de servicio en caso de que la hipoteca tenga éxito y el cliente firme finalmente con el banco. Hipoteca Málaga puede anuncia la viabilidad de la operación en tan sólo 48 horas.

Los profesionales deHipoteca Málaga cuenta con años de experiencia en el sector de la intermediación financiera. Una de las piezas claves del equipo humano es el gerente director de la empresa. Juan Francisco Montoro Segovia es economista, licenciado en derecho y profesor en el Máster de Emprendimiento impartido en la Universidad de Granada. Él, junto a todo un equipo especializado, quedan a total disposición del cliente para resolver todas aquellas dudas que tenga y acompañarle en el proceso de firma de la hipoteca. Hipoteca Málaga rompe con el mito de las hipotecas y ofrece al cliente la opción de conseguir una hipoteca al 100%.