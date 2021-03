En España, es tendencia comprar una furgoneta y adaptarla a una camper para circular y acampar libremente. En este sentido,...

En España, es tendencia comprar una furgoneta y adaptarla a una camper para circular y acampar libremente. En este sentido, cobra importancia homologar muebles en furgoneta camper, así se ha visto en fuentes de noticias.

A raíz de este auge, nacen empresas encargadas de la camperización y de la homologación. Nomad Homologaciones cuenta con una dilatada experiencia y reputación, necesaria para solucionar los problemas que puedan surgir.

¿Por qué homologar muebles en furgoneta camper?

La homologación furgoneta camper es lo primero que se debe tener en cuenta cuando se habla de circular por largas carreteras en una furgoneta como esta.

Aunque muchas personas desconozcan esta acción, cuando se cuenta con una homologación de un servicio o producto, independientemente de qué se trate, se puede sentir mayor calma y tranquilidad a la hora de usarlo, ya que existe preocupación alguna por la legalidad.

En el caso de las furgonetas, sucede exactamente igual. Al ser un vehículo que fue modificado, debe cumplir con diversas características que garanticen tanto la seguridad de las personas que van dentro como de las personas que lo rodean.

Homologar muebles en furgoneta camper es la manera más segura de circular. Cuando se realiza una camperización de manera casual en el hogar, pueden presentarse una serie de irregularidades que implican un grave daño a la seguridad de las personas.

En este sentido, las empresas de homologación se encargan de probar, analizar y determinar qué tan eficaz y segura es la nueva modificación que se realizó en la furgoneta. En el caso de los muebles, aunque estos no siempre implican peligros, es importante contar con la aprobación de expertos.

¿Es posible camperizar furgoneta sin homologar?

Homologar muebles en furgoneta camper, más que un lujo, es una necesidad.

A parte de que las aseguradoras no cubrían los elementos instalados, no contar con homologación implicaría multas de trafico y la no viabilidad de la ITV.

Es importante recordar que homologar muebles en furgoneta camper es una manera legal y segura de circular sin tener que pensar en detenciones, ni restricciones que puedan llegar a ser un problema durante un viaje.

No contar con la homologación de la furgoneta puede ser un riesgo para la seguridad de las personas, además que el conductor puede exponerse a ser multado. No tener homologación significa que los vehículos no han superado las pruebas e inspecciones que determinan la seguridad de la furgoneta.

Cuando se trata de viajar en una furgoneta camperizada de manera segura no hay nada mejor que contar con los documentos legales que acrediten la seguridad y veracidad de cada una de las modificaciones. En Nomad Homologaciones se encargan de esto y más. Por esta razón, no será necesario preocuparse por nada, ya que los clientes están en buenas manos.