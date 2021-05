Horus Firm: la gestoría para autónomos

La gestoría para autónomos es un servicio dirigido a personas que trabajan por cuenta propia y que necesitan ayuda o...

La gestoría para autónomos es un servicio dirigido a personas que trabajan por cuenta propia y que necesitan ayuda o colaboración experta en trámites legales y financieros. Horus Firms representa una de las entidades que cuentan con mayor valoración ayudando a autónomos y particulares, además de potenciar la creación de empresas. Los procedimientos fiscales, jurídicos y legales pueden ser complejos si no se tiene el conocimiento y el tiempo necesario para tratarlo, es recomendable solicitar la asesoría de un gestor que, basándose en su conocimiento y experiencia, realice los trámites de forma rápida, segura y de confianza.

Servicios de gestoría para autónomos

Las gestorías cuentan con profesionales avalados y certificados que tienen la finalidad de ofrecer los servicios más generales como trámites de altas y bajas, presentación de impuestos, representación legal, entre otros. Por su parte, los asesores ayudan en la gestión de trámites, pero no necesariamente cuentan con especialización profesional. Trabajar por cuenta propia es un gran beneficio; sin embargo, los autónomos asumen muchas responsabilidades y deberes que han de cumplir.

Si los profesionales no disponen de tiempo suficiente o simplemente quieren agilizar los procesos legales y financieros es vital contratar a un gestor, que prestará los servicios del área fiscal, contable y jurídica. Se encargará de ofrecer apoyo a los autónomos en los temas relacionados con el pago de impuestos, registros en notarías y hacienda. También son responsables de tener al día las retenciones, evitando posibles multas y sanciones de carácter fiscal. Por su parte, como contable se encargará de mantener un registro de todos los movimientos financieros del autónomo, entradas y salidas de dinero, gastos y facturación que se han generado en un período de tiempo establecido que, por lo general, es mensual. Resulta indispensable para conocer el balance general financiero del particular y además permitirá corregir o mejorar procesos de los ingresos. Los abogados del grupo de autónomos se encargan de revisar los contratos financieros, legalizar libros contables, inscribir al particular en el registro mercantil.

Horus Firms valora que es vital recibir la ayuda de un equipo profesional y eficiente que garantizará que el autónomo no tenga que preocuparse por problemas legales o financieros. Desde la entidad se presentan los mejores servicios y los más valorados en toda España.