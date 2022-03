Ibericadron y sus acumuladores portátiles EcoFlow

El ritmo frenético de las personas en sociedad obliga a estar en constante movimiento.

Unido a la digitalización, los aparatos electrónicos se han convertido en un complemento más de cada individuo. No obstante, la batería de los móviles, ordenadores, etc., a menudo no sigue el mismo ritmo que la gente.

La solución para ello es contar con acumuladores portátiles EcoFlow, los cuales se pueden adquirir en la tienda online de la empresa Ibericadron.

¿Cuáles son las ventajas de tener generadores acumuladores portátiles?

La gente, hoy en día, busca mantenerse conectada a todas horas, ya sea durante un viaje en caravana, como en una acampada. No obstante, en ocasiones, eso no es posible debido a que la batería de muchos de los dispositivos se agota y no se dispone de un lugar donde poder recargarse. En esos momentos, para poder seguir utilizando los aparatos es imprescindible contar con acumuladores portátiles. Estos aparatos son una estación de energía que cuenta con gran capacidad, por lo que permite que la batería de distintos aparatos electrónicos tenga mayor durabilidad. De esta manera, sus usuarios podrán realizar viajes de largas distancias, ya que estos acumuladores portátiles, les proporcionarán luz, les permitirá cocinar sus alimentos y también mantenerlos refrigerados, entre otras cosas. Es decir, gracias a estos generadores acumuladores portátiles, hacer un viaje puede ser como estar en casa.

Acumuladores portátiles EcoFlow

Los acumuladores portátiles EcoFlow son muy versátiles, ya que esta marca combina la investigación y el conocimiento avanzados en la industria para crear productos innovadores y que todo el mundo pueda acceder a la energía. Por ejemplo, uno de sus acumuladores portátiles más reconocidos es el EcoFlow River Pro, que dispone de 2 salidas de CA de 600 W y capacidad de 720 Wh, por lo que se puede alimentar hasta 10 dispositivos simultáneamente con múltiples opciones de salida, incluidas 2 salidas de CA de onda sinusoidal pura. Tan solo pesa 7.2 kg, lo que lo convierte en una fuente de energía fácil de transportar. Además, gracias a la tecnología patentada de EcoFlow X-Stream, River Pro se puede recargar de 0 % en tan solo una hora y ofrece una carga completa en solo 1,6 horas. Sin embargo, si lo que se busca es poder obtener el mejor rendimiento de este acumulador portátil, lo que se recomienda es utilizarlo por debajo de 1200 W. En la página web de Ibericadron se pueden encontrar gran variedad de acumuladores EcoFlow, donde se están realizando grandes ofertas en estos productos, para que más gente pueda acceder a ellos.

Además, se pueden recargar a través de la red, del mechero del coche o, incluso, con placas solares. Un complemento imprescindible para el ocio y el trabajo.