IDX Innovadeluxe explica por qué es importante la velocidad web en una tienda online

El marketing digital tiene, como principal finalidad, lograr que un sitio web aparezca en las primeras posiciones en los resultados de Google.

Con un buen posicionamiento web, se logra atraer un mayor tráfico, incrementando la visibilidad del sitio. Esto ayuda a aumentar las conversiones y mejorar la imagen de la marca.

La velocidad web es un factor clave para Google, debido a que ayuda mejorar la experiencia en la navegación de los usuarios. Por tanto, el Web Performance Optimization (WPO) se ha convertido en una práctica necesaria para que un sitio web escale en el ranking de Google. Esto aporta muchos beneficios para las empresas y, en especial, para los e-commerce, los cuales perciben un aumento en el número de facturaciones.

Una de las compañías dedicadas a ofrecer soluciones digitales para los e-commerce es IDX Innovadeluxe, cuyos servicios buscan mejorar el WPO para optimizar la velocidad web en tiendas online.

La velocidad web en tiendas online es un aspecto clave

En la actualidad, los usuarios dan mucha importancia a la velocidad de carga de una página web. De hecho, estudios demuestran que, si un sitio tarda más de 3 o 4 segundos en cargar, terminan yendo a visitar otro resultado de la competencia. Por tanto, en una plataforma donde existe tanta competitividad, es necesario implementar medidas que garanticen la visibilidad del sitio.

El WPO representa una solución viable. Este se refiere al uso de un conjunto de técnicas que permiten que un sitio web cargue de forma más rápida. Su importancia radica en que, con una navegación más rápida y fluida, la experiencia del usuario se vuelve agradable, lo que se traduce en un mayor tiempo de permanencia y contribuye a que la presencia en la web y en los buscadores se mantenga.

En cuanto a los e-commerce, la velocidad de carga puede marcar significativamente la diferencia en el número de conversiones. Es posible que muchos clientes estén dispuestos a comprar un producto de la tienda, pero decidan no hacerlo porque la página no carga. Esto no solo tiene efectos a corto plazo, sino que empezarán a desconfiar de la marca y no la tendrán en cuenta para una próxima compra.

IDX Innovadeluxe mejora el rendimiento de las páginas web

En IDX Innovadeluxe, llevan años de experiencia solucionando los problemas de WPO para optimizar el rendimiento de los e-commerce. Para ello, realizan primeramente una auditoría completa que les permite comprobar si todo está configurado de manera correcta. Dependiendo de este análisis, se encargan de implementar las medidas necesarias para optimizar los tiempos de carga del sitio web. Con esto, influyen en el comportamiento de los usuarios en la página web, haciendo que permanezcan mayor tiempo en ella. Como resultado, se reduce notablemente la tasa de rebote.

En IDX Innovadeluxe, cuentan con técnicos cualificados y especializados, los cuales, gracias a su experiencia, logran optimizar la velocidad web en tiendas online. Esto permite mejorar el posicionamiento en Google y el número de facturaciones de la empresa.