iMarcas ayuda a proteger los activos de la propiedad industrial

La propiedad intelectual de una empresa es una serie de bienes intangibles que le permiten establecer una identidad de marca y, con ello, generar ventajas competitivas. La protección de estos bienes es clave, ya que, sin medidas de protección, las marcas competidoras podrían copiar o reproducir elementos de la propiedad intelectual de la compañía sin que esta pudiera ejercer alguna reclamación al respecto.

Por esta razón, las empresas buscan constantemente los mejores recursos para proteger todos esos activos intangibles, especialmente en la industria, donde los diseños e invenciones son trascendentales para innovar frente a la competencia.

La propiedad industrial y los mecanismos para protegerla

La propiedad intelectual hace referencia a cualquier invención mental original que se materializa, de alguna forma, en un soporte tangible. Para protegerla de copias, imitaciones o reproducciones no autorizadas están los derechos de autor, en el caso de obras, diseños o producciones artísticas, o bien, el registro de patentes y marcas, en el caso de la propiedad industrial, la cual abarca más bien activos empresariales, como invenciones tecnológicas, identidad visual de la marca, diseños industriales y hasta denominaciones de origen.

Todos estos elementos de la propiedad industrial se pueden proteger al registrar una marca, como sucede con las denominadas marcas registradas o trademarks, cuya identidad gráfica lleva un símbolo (TM) que las determina como tales y advierte de los derechos de propiedad intelectual que la protegen de imitaciones no autorizadas. Este símbolo (TM) se usa especialmente en países de habla anglosajona. Resulta útil en las invenciones, procesos o diseños industriales, cuya tecnología, originalidad e innovación se puede proteger por medio de registros y patentes, que impiden las reproducciones no autorizadas de estos productos y los conocimientos o know how de los que proceden.

