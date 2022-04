iMarcas, ¿Cómo proteger los activos intelectuales?

Los activos intangibles de una empresa son, en esencia, lo que ayuda a mantener la posición de una compañía y a diferenciarse del resto. Es por eso que protegerlos es de suma importancia.

La propiedad intelectual, ya sea marcas, diseños industriales, patentes, nombres comerciales, etc., deben protegerse para que así el propietario de dichos activos pueda explotarlos y utilizarlos con total libertad, además de impedir que terceros hagan un uso indebido o no autorizado de ellos.

La firma iMarcas es una compañía especializada en el registro de la propiedad intelectual en España, Europa y resto del mundo, que ofrece un servicio rápido y con precios muy competitivos.

La protección de los activos intelectuales

En primer lugar, lo que se tiene que hacer es determinar cuál o cuáles son los activos intelectuales que se desean proteger como, por ejemplo, una marca, know how, secretos empresariales, nombres comerciales, etc.

El segundo paso consiste en que la empresa especializada en registro de la propiedad intelectual compruebe la viabilidad de estos activos, realizando un análisis que consiste en la búsqueda de anterioridades. En esta etapa, también se decide el tipo de acciones que se deben emprender para protegerlos.

En el tercer paso, los agentes de la empresa especialista redactarán los documentos correspondientes, en los que se da constancia de la confidencialidad, cesiones de los derechos y, por supuesto, su respectivo registro.

Hay que resaltar que en este punto, la asesoría especializada y personalizada será fundamental para garantizar que se logren los objetivos. En líneas generales, estos serían los pasos a seguir para proteger activos intelectuales y mantenerlos blindados de la manera adecuada.

Asesoramiento para empresarios y emprendedores

iMarcas es una firma de consultoría jurídica especializada para la protección de los activos de la propiedad industrial. Básicamente, a través de esta compañía, tanto empresarios como emprendedores pueden registrar sus marcas en cualquier país del mundo, o registrar marcas internacionales mediante el Sistema Madrid.

De la misma manera, la empresa facilita el registro de patentes, así como el registro internacional de dibujos y modelos industriales. Una de sus principales características es que ofrecen a sus clientes un servicio totalmente personalizado, asignando un agente de la propiedad industrial a cada uno de sus usuarios, con el fin de atenderle y asesorarle de forma personal en todo lo que necesite.

Con su ayuda, la protección de la propiedad intelectual es un proceso sencillo y rápido, ya que ellos se hacen cargo de llevar adelante todo el proceso correspondiente.

En iMarcas todos los agentes son expertos con trayectoria en el sector y colegiados inscritos en la EUIPO y la OEPM. Es un equipo compuesto por abogados e ingenieros especialistas con una amplia experiencia, que conocen muy bien cómo se controlan los procesos de registro de la propiedad intelectual, con lo cual, su servicio es fiable y está garantizado.