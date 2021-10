El Instituto de Consciencia Cuántica celebra la nueva edición del Máster de Autoconocimiento y Consciencia Cuántica para mejorar la relación con uno mismo y construir un futuro armonioso, equilibrado y amable

Hay personas que no tienen un propósito concreto en la vida y que se sienten vacías y sin rumbo. Estos sentimientos estropean las relaciones interpersonales, disminuyen la autoestima y generan frustraciones. El Instituto de Consciencia Cuántica, dirigido por Óscar Durán Yates, creador de Coaching Cuántico, ofrece una nueva edición del Máster de Autoconocimiento y Consciencia Cuántica (MACC) para ayudar a aquellos individuos que están experimentando sensaciones como estas. La formación ya ha ayudado a muchos a recuperar su inspiración, hallar el equilibrio, derribar los muros que no les permiten avanzar, a no ponerse limitaciones y a liberarse del estrés y la ansiedad.

Todos los detalles sobre el Máster de Autoconocimiento de Coaching Cuántico

Óscar Durán Yates brinda el Máster de Autoconocimiento y Consciencia Cuántica desde su propia experiencia. El escritor asegura que, hace varios años, se sintió frustrado, sin motivación y desorientado, pero que, finalmente, descubrió las claves para poner un orden definitivo a su vida.

Las personas que estén buscando un foco de inspiración pueden optar por el Máster de Autoconocimiento y Consciencia Cuántica, un programa que consta de 4 módulos con una duración de 3 meses. Esta formación comienza el jueves 18 de noviembre y su horario de clases será todos los jueves de 19:30 a 21:30 horas hasta finales de febrero. Esta instrucción de 3 meses también incluye 2 encuentros intensivos online de fin de semana como apertura y cierre de la misma.

Una formación en coaching cuántico online gratuita

Para inscribirse en este máster, que tiene plazas muy limitadas, es casi imprescindible y altamente recomendable participar en la formación gratuita en coaching cuántico que el Instituto está poniendo en abierto del 9 al 16 de noviembre. Al inscribirte, se recibe como regalo el e-book Coaching Cuántico la formación que cambia todo sobre el autoconocimiento y la expansión de la consciencia.

Además, esta formación gratuita tiene como antesala los encuentros cuánticos, también en abierto y gratuitos, que tendrán lugar entre 2 y el 8 de noviembre. Cuentan con la participación de referentes del autoconocimiento del mundo hispano, como Nacho Muñoz, Elena Gómez, Saúl Pérez y Eduardo Sánchez, entre otros y serán emitidos por internet todos los días a las 19:30 horas.

Estos dos eventos unidos prometen ser, posiblemente, el mayor acontecimiento online de autoconocimiento y transformación personal con coaching cuántico en el mundo hispano. El Instituto de Consciencia Cuántica está desarrollando una labor en este campo que está marcando tendencia, utilizando la ciencia como base para el autoconocimiento y la transformación personal. Su director Óscar Durán Yates lleva más de 20 años aplicando la metodología que enseña y son muchas las personas que hablan del poder transformador que viven en sus formaciones. Prueba de ello son los testimonios que se encuentran en la web del instituto.