La miopía es una deficiencia refractiva en la que la luz se proyecta delante de la retina, generando una imagen desenfocada y una visión borrosa de los objetos que se encuentran lejos.

Esto puede ocurrir debido a que el ojo es muy largo o porque la córnea y el cristalino son muy potentes. Si bien es posible subsanar este defecto con gafas o lentillas, la operación de miopía es el único método para corregirlo. En este sentido, el Instituto Quirónsalud Oftalmológico Dexeus realiza la cirugía láser para acabar con la miopía mediante la técnica LASIK.

Someterse a una cirugía láser para eliminar el uso de gafas y lentillas

Algunos de los síntomas más usuales de la miopía son la visión borrosa de las imágenes a larga distancia, entrecerrar los ojos o acercarse a los objetos para ver mejor, dolor de cabeza y fatiga ocular. De acuerdo a las estadísticas, una de cada 4 personas es miope, por lo que es bastante común ver gente utilizando gafas o lentillas. En ese sentido, una cirugía refractiva por medio de la técnica LASIK se establece como una de las mejores alternativas para eliminar su uso y corregir la miopía. Este procedimiento se realiza a través de la utilización de láser excímer, el cual modela la córnea del ojo para corregir el defecto refractivo y mejorar la capacidad de refractación de luz sobre la retina.

En la mayoría de los casos, esta operación es indolora y segura y cuenta con resultados buenos y predecibles, además de reducir los tiempos de recuperación de la visión. No obstante, no está exenta de riesgos, por lo que es fundamental apoyarse en oftalmólogos expertos, que cuenten con la tecnología adecuada como el Instituto Quirónsalud Oftalmológico Dexeus.

Duración y postoperatorio de la operación de miopía

Una de las principales ventajas de realizarse esta clase de cirugía láser es la rapidez del procedimiento. Pese a que puede extenderse según el caso, el promedio de duración es de 3 minutos por ojo, por lo que para llevar a cabo el tratamiento completo se requieren entre 10 y 15 minutos.

A su vez, el postoperatorio es muy breve, ya que el paciente sale con los ojos destapados, pudiendo presentar escozor y una visión levemente borrosa hasta 6 horas después de la operación, por lo que necesitará entre 3 y 7 días para recuperar totalmente la vista y adaptarse al cambio. Asimismo, existen ciertas recomendaciones a considerar, como no frotarse ni rascarse los ojos, no forzar la visión leyendo o utilizando pantallas y no realizar ningún tipo de deporte durante la primera semana.

En consecuencia, el equipo profesional dedicado a la cirugía refractiva del Instituto Quirónsalud Oftalmológico Dexeus cuenta con el aval de más de 10.000 pacientes intervenidos con este método, quienes pueden disfrutar de las actividades diarias sin las molestias causadas por las gafas o los lentes de contacto.