José A. Kapelo lanza la edición especial de su libro 'Padre'

Escrito por José Antonio Kapelo, Padre - en referencia a sus tres padres - es un libro cuyo título también está cobrando interés en su traducción al Inglés: Father From the Seminary to the Drug Trafficking. Esta se trata de la primera entrega de una trilogía apasionante, ya que las primeras páginas del libro logran atrapar al lector. Estas permiten conocer a su protagonista, tan solo un niño que ve naturalizado el negocio incipiente de su padre en el contrabando. El pequeño colabora con él como si de un juego se tratase y, como el narrador de una película, va relatando la forma en que aquel niño se transforma en un líder del narcotráfico español.

Con una descripción muy acertada relata desde que Antonio es pequeño y vive de cerca, acompañado de sus 6 hermanos, todo lo que rodea al negocio del narcotráfico: odio, venganza, avaricia, poder…

Siendo él el mayor de todos sus hermanos, lleva las riendas de su casa, criando y cuidando a todos ellos. A pesar de tener que cargar con tantas responsabilidades, consecuencia de la complicada vida que llevaba su familia, Antonio idolatra a su padre al igual que a su madre. Él guardaba un profundo respeto hacia su familia con la que creció rodeado de amor y respeto, hasta el momento en el que fallece su padre y hace que suponga un cambio radical en su vida. A medida que la narración avanza y llega una época más actual, esta cuenta sobre un Antonio consolidado en el negocio, aprovechando sus contactos, sobre “El Testigo” entregado por su padre y sobre todo la posición geográfica que le permitía el comercio directo con Marruecos para extender un mercado enorme de drogas.

Kapelo muestra cómo el contrabando de drogas comienza a tomar una gran popularidad en Europa y cuenta cómo es la vida de una persona con tanto dinero, como enemigos. Los primeros traficantes de hachís y cocaína se dieron cuenta de que el negocio podría crecer a pasos agigantados. El autor también destapa la corrupción política y de fuerzas de seguridad españolas dispuestas a hacer la vista gorda y dejarlos operar tranquilamente en las costas almerienses. También describe las excentricidades y vicios de la cultura criminal local. Y relata sobre un personaje muy peculiar, Peppe Bossi, un mafioso italiano que se convertirá en una figura fuerte en la historia y en la vida de Antonio. Y un detalle más que interesante es que, en la Edición especial de esta obra ella tiene un fragmento interactivo donde la intriga se apodera del lector ¿Será real o no? En él, se puede clickear en un código QR que derivará al lector una noticia que descubre la veracidad de ciertos hechos narrados por el autor. La obra concluye con un panorama del negocio del narcotráfico actual, del cual el protagonista se aleja y los costes que debe pagar por abandonarlo.