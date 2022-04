JP Tró Extract, toda una vida dedicada al Polypodium leucotomos

Gracias al apoyo de Justo Puig Tró, se comenzaron a sentar las bases para la investigación y el desarrollo del Polypodium leucotomos, una planta milenaria de la familia de los helechos que cuenta con grandes propiedades medicinales

En la década de los 70, años más tarde de la publicación del impactante estudio "Metabolic effects of calagualine, an antitumoral saponine of Polypodium leucotomos" por la revista científica Nature, el 17 de junio de 1967, por los doctores: A. Horvath, F. Alvarado, J. Szöcs, Z N. de Alvardo, G. Padilla, fue Justo Puig Tró, director del departamento científico y comercial de un laboratorio español, el primero en secundar a estos doctores interesándose por los resultados obtenidos. Hasta su llegada, este grupo de investigadores dirigido por Alvarado y Horvath, no habían recibido el verdadero apoyo que precisaban. Justo Puig Tró se convirtió en pionero en impulsar el estudio, investigación, comercialización e implementación en los mercados de los suplementos y fármacos basados en el extracto de Polypodium leucotomos (Phlebodium decumanum). Estimuló la creación y desarrollo de productos reconocidos actualmente. Pero lo mejor de su vida profesional estaba por llegar: JP Tró Extract.

JP Tró Extract es un suplemento que posee una gran formulación, única y sin precedentes, gracias al trabajo, ideas y conclusiones que Justo Puig Tró obtuvo tras la dedicación de toda una vida al extracto del Polypodium leucotomos (más de 40 años). Ferviente defensor de la importancia de este tipo de extracto en favor de la salud, dejó todo ese compendio en manos de la compañía suiza SiArt Swiss Company, fundada y dirigida por su hijo Raúl Puig Añón.

JP Tró Extract, una marca registrada por la compañía alpina y cuyo nombre hace honor a su creador, a día de hoy en su versión IMMUNITY, posee zinc, selenio y vitamina D que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario, y entre otras cosas, ayuda a fortalecer la acción inmunomoduladora. Además, JP Tró Extract posee un extracto de Polypodium leucotomos cuya elaboración y metodología utilizada se sitúa en el marco de la exclusividad. Por su parte, diversos estudios demostraron que el Polypodium leucotomos también contribuye a fortalecer la acción inmunomoduladora teniendo una relación directa en la moderación sobre los niveles de TNF, reduciendo los niveles de citocinas proinflamatorias e incrementando la concentración de citoquinas antiinflamatorias en los sujetos que realizan deporte o ejercicio físico de alto rendimiento. JP Tró Extract es 100 % natural, sin efectos secundarios y contribuye activamente a mejorar la salud. La compañía, desde su cuartel general en Suiza y su sucursal en España, ha comenzado a ampliar los horizontes de JP Tró Extract. Además de su versión IMMUNITY, SiArt Swiss Company prepara otras dos versiones, que según la empresa helvética serán toda una revolución. Gracias a los resultados tan positivos y la gran acogida por el público en general, JP Tró Extract no solo estará disponible en Suiza y en España, sino que ya cuenta con todo lo necesario para introducirse en el mercado francés y portugués. Muy pronto también lo hará en Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y en todo el norte de Europa. Esta misma semana, SiArt Swiss Company está ultimando todos los detalles y requisitos necesarios con las autoridades japonesas para que Japón sea el primer país asiático en tener a la venta JP Tró Extract.

Una ayuda al funcionamiento normal del sistema inmunitario de la mano de JP Tró Extract IMMUNITY

El sistema inmune está compuesto de dos subsistemas, que son el inmune celular, dedicado al combate de patógenos generados en el interior del organismo humano, y el humoral, que actúa contra las amenazas que provienen del exterior. El correcto funcionamiento del sistema inmunológico no solo sirve para repeler a los virus, las bacterias o cualquier otro organismo infeccioso, también es el responsable de tener bajo control todos los sistemas del cuerpo, además de ayudar a prevenir enfermedades autoinmunes y a la prevención contra el cáncer.

Diferentes estudios han demostrado que el extracto de Polypodium leucotomos ayuda al fortalecimiento de la acción inmunoprotectora e inmunomoduladora. De esta forma, ayuda a combatir enfermedades de la piel como la dermatitis atópica, la psoriasis, pero, por otro lado, también la diabetes, problemas cardiovasculares, musculares o articulares. La fórmula con la que está hecho el complemento alimenticio JP Tró Extract IMMUNITY, además de su extracto exclusivo de Polypodium leucotomos, también posee el refuerzo del zinc, selenio y la vitamina D que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario, contribuye a mejorar el apetito y reduce los efectos negativos de la depresión, el estrés y la falta de descanso. En líneas generales, cuando el sistema inmunitario está equilibrado, el cuerpo dispone de mayor control y bienestar.

¿Qué beneficios para la salud aporta JP Tró Extract?

El compuesto alimenticio, que cuenta con zinc y selenio, hace que ambos contribuyan al mantenimiento de la piel contra el estrés oxidativo. A su vez, la vitamina D permite sostener una actividad muscular normal. Por su parte, el Polypodium leucotomos ha demostrado tener un efecto anticatabolico, es decir, previene la pérdida de masa muscular en una vida sedentaria. Ha demostrado también un efecto ergogénico, mayor capacidad de producir energía. A ayudar a una recuperación más veloz en las lesiones musculares o tras el ejercicio físico intenso, gracias a su acción inmunomoduladora. Estos resultados se han puesto de manifiesto en multitud de estudios clínicos realizados a lo largo de los últimos 25 años en las carreras del Dr. Carlos de Teresa Galván, director del renombrado comité científico de SiArt Swiss Company, y la de la Dra. Susana Ríos Álvarez, responsable en biotecnología y control del dolor de la compañía suiza.

Los beneficios de JP Tró Extract son múltiples, ya que el selenio también contribuye a sostener en un estándar normal a la función tiroidea y la vitamina D facilita la absorción del fósforo, que es esencial para el mantenimiento de una buena memoria.

JP Tró Extract es un compuesto natural que con la toma de 1 o 2 cápsulas al día permite beneficiar al organismo con una variedad de efectos positivos que contribuyen al bienestar general.