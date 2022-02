Jugar Primitiva online gracias a la aplicación de La Lotera

Hoy en día, entre todos los juegos de azar que existen, La Primitiva sigue siendo uno de los más populares. Adicionalmente, cuenta con una amplia tradición que viene de cientos de años atrás en España.

Este tipo de sorteo ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta llegar al punto donde se encuentra hoy, que es posible jugar Primitiva online. Esto ha sido posible gracias a la evolución de la tecnología y la apuesta de empresas como La Lotera, que ha desarrollado una aplicación a través de la cual se puede comprar y jugar a La Primitiva desde la comodidad del hogar con tan solo un clic.

Uno de los juegos de azar más jugados en España es La Primitiva online

Uno de los juegos de lotería más populares en España es La Primitiva. Este juego de azar que apasiona a los españoles se juega desde diciembre de 1763 y fue una idea del Marqués de Esquiláche para recaudar fondos para el Estado sin la necesidad de crear un nuevo impuesto.

En La Primitiva, los jugadores deben seleccionar seis números principales entre el 1 y el 49. Si el jugador no acierta los números ganadores del primer premio, este se acumula para el próximo sorteo. De esta forma, el jugador puede ganar un premio todavía mayor. A lo largo de su trayectoria, el mayor bote de La Primitiva se ganó a través de un solo boleto el 15 de octubre de 2015 y acumuló un total de 101 millones de euros.

Jugar Primitiva online

Ahora se puede jugar a La Primitiva desde un smartphone, ordenador portátil o tablet. Lo primero que se debe hacer es descargar la aplicación La Lotera, que se encuentra disponible para Android y iOS. Esta app facilita las opciones para jugar a loterías y apuestas del Estado en línea. Al jugar una apuesta en La Lotera, ya no es necesario comprobar los resultados, ya que la misma aplicación lo hace al instante, comunicando al usuario si es o no un nuevo millonario. Una vez que se compra el boleto de La Primitiva en la aplicación, si en el sorteo del jueves no se obtienen buenos resultados, La Lotera permite usar el mismo número para el sorteo del sábado, repitiendo la apuesta automáticamente desde la aplicación.

Una de las ventajas de esta plataforma es que es una manera más cómoda de comprar boletos en el momento que la persona desee. Además, se puede jugar de manera fácil, realizando apuestas múltiples y apuestas reducidas. De esta forma, a través de la aplicación de La Lotera, se puede sacar el máximo partido a las últimas tecnologías para participar en uno de los juegos de azar más antiguos de la historia.