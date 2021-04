KEEN FUNNEL: Captación de clientes potenciales a través de la técnica de embudo

El sector del marketing digital vive en constante cambio. ¿Por qué? Esto se explica porque cada día aparecen nuevas herramientas,...

El sector del marketing digital vive en constante cambio. ¿Por qué? Esto se explica porque cada día aparecen nuevas herramientas, técnicas y estrategias dirigidas a captar clientes potenciales, así se ha visto en fuentes de noticias.

La adquisición de nuevos clientes es uno de los obstáculos a los que se enfrenta la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, necesitando disponer previamente de un listado de prospectos cualificados sobre los que desplegar una estrategia de marketing que les permita prosperar en un mercado cada vez más competitivo.

Contar con activos digitales, correctamente diseñados y gestionados -tales como sitios web, tiendas online, blogs o redes sociales-, es otra parte esencial de cualquier modelo de negocio que tenga como objetivo construir una presencia sólida de su marca, debido a que la mayor parte de los consumidores recurren -cada vez con mayor frecuencia- a adquirir productos y contratar servicios a través de internet.

La agencia de marketing es clave para volver a lanzar negocios en 2021

La agencia Keen Funnel elabora planes de marketing a medida para los clientes, gestionando eficientemente sus presupuestos para invertir en publicidad online, garantizando una elevada eficacia en todos los trabajos que ejecuta. La base de su éxito radica en la utilización de las herramientas de marketing más avanzadas del mercado, identificando en todo momento cuáles son las más apropiadas para cubrir las necesidades específicas de cada proyecto.

Mientras que en España los anuncios en redes sociales (Facebook o Instagram) o en los buscadores (Google o YouTube) ofrecen constantemente una amplísima variedad de formaciones online no certificadas, de alto coste y que, en muchos casos, enseñan métodos obsoletos o escasamente eficaces, Keen Funnel ofrece a sus clientes la posibilidad de utilizar herramientas de marketing -todavía desconocidas en nuestro país- que están permitiendo a empresas de Estados Unidos y del Reino Unido crecer de forma consistente y rápida, incurriendo en costes publicitarios inferiores a la media y sin necesidad de asistir a tutoriales con temarios desactualizados o a cursos que no transmiten toda la información necesaria.

En el sector del marketing existe un amplio abanico de soluciones digitales para cada una de las diferentes categorías que lo componen: Creación de contenidos en sitios web, publicidad en redes sociales, publicidad de pago por clic, diseño de embudos de venta, diseño de videos para anuncios, diseño de imágenes para anuncios, redacción de textos publicitarios, análisis de las métricas de las campañas publicitarias, etc. Sin embargo, las estrategias y las herramientas digitales que funcionan hoy a la perfección pueden dejar de ser eficaces -o incluso quedarse obsoletas- al día siguiente.

Especialmente tras la irrupción del Covid-19, cualquier negocio necesita recibir asesoramiento o asistencia técnica por parte de expertos que conozcan las nuevas tendencias de marketing. Por este motivo, Keen Funnel dedica una parte importante de su presupuesto y de sus recursos a estudiar y a testear las nuevas herramientas digitales que aparecen cada día en el mercado, pudiendo determinar en cada momento si estas son útiles para la propia agencia o si su aplicación es viable en otras empresas, en función de las necesidades que pueda necesitar cubrir cada una de forma concreta.

Cada negocio es diferente, de modo que la solución low cost que adoptan algunas empresas consistente en replicar la estrategia publicitaria de su competencia no termina de ser completamente rentable. En muchos casos, esta opción no tiene implícito un coste económico, pero asumen el riesgo de que la inversión de tiempo realizada no genere los resultados esperados.

Una alternativa a la solución citada anteriormente -de coste superior y a la que recurren un número elevado de empresas en España- es la de contratar a un Community Manager o especialista en crear contenido de interés para publicarlo en las redes sociales (Facebook o Instagram, por ejemplo) de la empresa. Se trata de un perfil que requiere el desembolso de entre 200 y 500 euros al mes y no puede contribuir de manera determinante a incrementar la visibilidad del negocio en internet, debido a que estas publicaciones solo pueden ser visualizadas por los contactos que tiene la empresa en ese momento. Por un presupuesto mensual similar, Keen Funnel ofrece soluciones más sólidas y rentables, de forma que el retorno de la inversión en marketing de sus clientes se puede llegar a multiplicar por varias unidades, transcurridas unas cuatro o cinco semanas desde el inicio de los trabajos.

El software para diseñar embudos de venta

Otro aspecto diferencial de la agencia Keen Funnel es que cuenta con un software propio para diseñar embudos de venta, aptos para diversos tipos de industrias, sin influir el tamaño de las mismas.

Mediante el software ‘The Funnel Designer 2.0’ desarrollado por esta agencia es posible modelar y simular el beneficio potencial de cualquier idea de marketing antes de crear una página de destino (o landing page) o invertir en medios publicitarios, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.

Presupuestos ajustado y mayor riesgo de fracaso publicitario en época de crisis

Keen Funnel garantiza a sus clientes ser vistos por las audiencias adecuadas, generando reconocimiento de marca y autoridad en su nicho de mercado, permitiéndoles conectar con aquellos consumidores que tienen más probabilidad de estar interesados en lo que les ofrecen, aunque no hayan tenido un contacto previo con la marca. De esta manera, los clientes se aseguran un mayor grado de interacción de los consumidores con las campañas publicitarias que son lanzadas para promocionar sus productos o servicios.

Como servicio gratuito, otro valor añadido que presenta la agencia Keen Funnel es su marcado interés por ofrecer recomendaciones a sus clientes sobre las mejores guías y formaciones oficiales de marketing digital, de manera que puedan evitar la compra de aquellos cursos que son impartidos por personas o entidades que no cuentan con la certificación requerida o que no ofrecen contenidos actualizados.

En un futuro próximo, solo aquellas empresas que contraten a una agencia de marketing que presente un carácter innovador y un precio económico podrán continuar compitiendo con éxito en la nueva era digital. En el sitio web de Keen Funnel, el cliente puede encontrar un sinfín de soluciones de marketing a partir de las cuales podrá enfrentar cualquier estrategia de marketing que se proponga.