Lanzarote gana la Liga Española de Vela

El equipo de regatas del RCN de Arrecife - Lanzarote ha vuelto proclamarse campeón de la Liga Española de Vela - Trofeo Loterías y Apuestas del Estado. Una de las claves reside en combinar de manera acertada la experiencia con la juventud en su tripulación. El objetivo ahora está puesto en la próxima final de la Sailing Champions League (Liga Europea de Vela) de Porto Cervo que se celebrará en 2022.

El pasado fin de semana se disputó en las aguas de Calpe (Alicante) el segundo y definitivo evento de la Liga Española de Vela - Trofeo Loterías y Apuestas del Estado. El equipo ganador fue Lanzarote - RCN Arrecife, que logró imponerse tras una impecable participación, ganando el primer evento disputado en S’Arenal (Mallorca) así como este último, navegado en Calpe.

Finalmente, participó una selección de destacados clubes españoles: RCN Palma, CN Arenal, RCN Calpe, CN Altea, RCR Alicante, RCN Valencia, RCN de Torrevieja y RCN Arrecife (Lanzarote). La mayoría de clubes provienen del Mediterráneo, con tan sólo la presencia de un equipo del Atlántico. Se echó de menos la participación de otros grandes clubes como son el RCN de Gran Canaria, el MRCY de Baiona o el RCN de La Coruña, equipos habituales en esta competición nacional. En el primer evento solo pudieron participar 6 de los equipos inscritos, ya que los de Torrevieja y Calpe tuvieron casos de COVID-19 en el último momento y esos tripulantes no pudieron ser sustituidos.

La competición fomenta la igualdad entre los equipos

El sistema de competición de esta Liga Española mantiene la coherencia con su homóloga Sailing Champions League (Liga Europea de Vela). Por un lado, los barcos en los que se regatea son monotipo. Es decir, que todos son exactamente iguales. Pero no solo eso, sino que los equipos no acuden con sus propias embarcaciones, sino que la organización aporta un número determinado de embarcaciones y los diferentes equipos van rotando en ellas de manera ordenada tras un sorteo. La idea es que todos realicen el mismo número de regatas y que todos los equipos compitan los unos contra los otros en igualdad de condiciones. Además, a las tripulaciones no se les permite tocar el reglaje de jarcias, tensiones, etc. Simplemente el trimado de las velas, las maniobras, la táctica y el manejo del timón. Haciendo el símil con la Fórmula 1, es como si en un gran premio todas las escuderías condujeran el mismo monoplaza idéntico a sus rivales y no se les permitirá modificar ningún ajuste, ni ángulo de inclinación de alerones, tipo de neumático, cantidad de combustible, etc. y solo pudieran acelerar, frenar y mover el volante. De este modo, lo que se busca es premiar el talento y la valía de las tripulaciones y no tanto la puesta a punto de la embarcación, que en ocasiones es clave en una regata.

Los monotipos utilizados en esta Liga Española de Vela - Trofeo Loterías y Apuestas del Estado han sido primero los Bavaria B/One de S’Arenal y después, los TOM 28 max de Calpe. Otra norma de la Liga Española de Vela es que todas las tripulaciones deben ser de 4 o 5 integrantes, pero sin superar los 350 Kg en total. Al menos un tripulante debe ser de género diferente al resto, fomentando así la igualdad entre hombres y mujeres.

Juventud y experiencia: clave del éxito

El equipo “Lanzarote - RCN Arrecife” apostó por un modelo de tripulación que ha resultado ser muy acertado. Con el objetivo de apoyar a la vela base y dar proyección a las jóvenes promesas de la isla, se armó un equipo en el que se combinaba el talento e ilusión de jóvenes promesas como era el caso de Alberto Morales (patrón de 18 años) y Gabriela Gil (proa de 16 años), con la experiencia y veteranía de regatistas con más recorrido como David Martín (trimmer de 43 años), Pedro de León (palo de 27 años), Cristian Sánchez (trimmer de 41 años) y Ricardo Terrades (trimmer de 45 años).

Pasaporte a la final europea de Porto Cervo

El equipo Lanzarote - RCN Arrecife, gracias a este triunfo nacional, ha conseguido el pase directo a la Liga Europea de Vela, donde deberá navegar al menos una semifinal en Alemania, Finlandia o Rusia para pasar después a la gran final europea de la Sailing Champions League, que se celebrará en Porto Cervo (Italia) el próximo mes de octubre 2022. Ahí volverán a ser el único representante español e intentarán mejorar el resultado obtenido en ediciones anteriores, frente a los equipos más punteros de Europa.

Lanzarote, referente en el turismo náutico y deportivo

Una vez más el nombre de la isla de Lanzarote está presente en eventos y competiciones de máximo nivel y repercusión mundial, que contribuyen a posicionar el destino como referente en el turismo náutico y deportivo. No pasa desapercibido para los ojos de ningún aficionado a este deporte que los regatistas de esta pequeña isla canaria han sabido situarse en el panorama internacional gracias a su esfuerzo y tesón. No deja de sorprender que una isla con apenas 100.000 habitantes sea el escenario ideal para forjar una pequeña, pero potente cantera y que continúe aportando éxitos al deporte canario. Desde la primera medalla de oro olímpica conseguida por un conejero como Roberto Molina en Los Ángeles’84, hasta este último triunfo. Sin olvidar numerosos éxitos y muy recientes como el triunfo en la Sailing Champions League St. Petersburg Cup por el equipo Lanzarote - Wacaf Air, el campeonato de España de J80 a cargo del “Hotel Princesa Yaiza”, numerosos campeonatos mundiales, Copas del Rey de Vela, participación en las más prestigiosas regatas del mundo, etc. Y es que no solo hay regatistas con talento en Lanzarote, sino que se trata de un lugar ideal para la práctica de la vela, con agradables temperaturas, buen viento y unas condiciones de mar fantásticas que atraen cada vez más a los amantes de este apasionante deporte.