Una larga experiencia con perros ha sido básica para el desarrollo del pienso para perros Baffin

¿Qué es Baffin?

A base de carne, pescado y prácticamente ningún ingrediente más, el pienso Baffin cubre con estos alimentos las necesidades de proteínas y de calorías de ejemplares de todas las razas y edades. Baffin es un producto que recoge y continúa la dieta tradicional que siempre han consumido los perros utilizados en las zonas árticas.

Es, por lo tanto, un pienso basado en la alimentación y en las necesidades de perros de razas milenarias que vivían soportando condiciones extremas. Así, el pienso Baffin destaca por la elevada calidad de su proteína de origen animal. En concreto, un porcentaje de entre el 92 % y el 96 % del total. La fuente de estas proteínas es la carne, excluyendo proteínas animales de otros tejidos.

¿Qué contiene el pienso Baffin?

Baffin se caracteriza por su alto contenido en proteína de origen animal, superior al 90 % en todas las variedades. Hay que recordar que los perros, aunque se comporten como omnívoros en la práctica, son animales carnívoros. Esto implica que la proteína de origen animal tiene que ser la base de su dieta, el ingrediente principal y el que en mayor porcentaje se encuentre, cantidad y calidad.

Lo que no se encuentra en Baffin son ingredientes utilizados tan solo para aumentar el porcentaje de proteína del alimento. Hay que saber que no todas las proteínas son de la misma calidad. Añadir concentrados o proteínas animales de las que se desconoce el origen o hidrolizados que no necesitan la mayoría de los perros, ya que no sufren de ninguna alergia alimentaria, saborizantes - aromas, extractos o concentrados de proteínas vegetales puede aumentar la cantidad de proteínas de producto, pero no son proteínas de la calidad suficiente. En otras palabras, en Baffin, las proteínas provienen de carnes o pescados.

Variedades del pienso Baffin

Baffin ofrece variedades tanto para perros adultos como para cachorros. Una de ellas es Taste of Tundra, con un 94 % de proteínas de origen animal. Sin cereales ni gluten. Se elabora a base de carne de conejo y pollo, que proporcionan una fácil digestión.

Asimismo, Taste of Yukon River Puppy, con carne de pavo, conejo y pescado, es un pienso completo para cachorros hasta los doce meses de vida, con un 96 % de proteínas de origen animal y sin cereales ni gluten, además de un cuidado equilibrio de minerales, sobre todo calcio y fósforo, lo que es imprescindible para un correcto crecimiento de los huesos.

Otra opción es Taste of Rockies, con carne de cordero y cerdo y un 94 % de proteínas de origen animal, sin cereales ni gluten. Es un pienso apto para todos los perros.

Taste of Artic es una variedad que contiene un 93 % de proteínas de origen animal y nada de cereales ni de gluten. Se trata de un alimento completo a base de pescado azul salvaje y carne de pavo, para todas las razas.

Por otro lado, Taste of Alberta Prairie lleva un 95 % de proteínas de origen animal, sin cereales ni gluten y a base de carne de cordero, conejo de granja y pavo, con una alta concentración de 3 carnes.

Por último, Taste of Cariboo Mountain contiene un 92 % de proteínas de origen animal, monoproteico, sin cereales ni gluten. Se elabora a base de carne de cerdo y monoproteina, para evitar intorelancias o alergias a proteínas.

¿Cuáles son las propiedades y beneficios del pienso Baffin?

Gracias a la calidad de sus ingredientes y a su forma de elaboración, el pienso Baffin ofrece los siguientes beneficios para el perro y para el medioambiente: elevada digestibilidad; alta palatabilidad; más del 90 % de proteínas de carne de calidad y de fuentes conocidas; grasas de pollo; pescado azul, salvaje y sin piel; una mezcla de hierbas y de especias que ayudan al funcionamiento del aparato digestivo, la función renal y el sistema inmune; no incluye saborizantes ni aromatizantes; y se trata de un pienso sometido a rigurosos controles de fabricación y elaborado en factorías con energía 100 % renovable.