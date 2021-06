Lash bomb, el lifting de pestañas que está siendo tendencia por la Boutique de la Belleza

Las pestañas dan un mayor volumen a la cara y ofrecen una mirada impactante y atractiva. Sin embargo, maquillarlas cada...

Las pestañas dan un mayor volumen a la cara y ofrecen una mirada impactante y atractiva. Sin embargo, maquillarlas cada día puede ser cansado, costoso y dañino. Para conseguir unas pestañas perfectas sin perder mucho tiempo a diario, se ha creado el lash bomb, un lifting de pestañas que está siendo tendencia. Esta técnica es la solución para lucir unas pestañas más largas durante más tiempo. El método aplicado se parece al de las pestañas permanentes, pero la diferencia entre las dos técnicas es que el lifting puede ser aplicado en personas con pelo de pestañas corto, mientras que la permanente solo pueden ser aplicadas en personas con pestañas largas. La Boutique de la Belleza, un centro profesional de belleza, realiza esta técnica y ofrece algunas recomendaciones y ventajas de utilizar la innovadora técnica del lifting de pestañas en el rostro.

¿Qué ventajas ofrece el lifting de pestañas?

Gracias a los avances de la industria cosmética ya es posible tener unas pestañas de mayor volumen por mucho más tiempo, gracias al lifting. El lifting es un tratamiento estético que permite alargar las pestañas, darle mayor volumen y olvidar las molestias que provocan las pestañas postizas o las máscaras de pestañas que no dejan los resultados deseados. Es una técnica diseñada especialmente para personas con pestañas cortas o de poco volumen.

Una de las principales ventajas del lifting es que es indoloro, la técnica se aplica sobre frío, es decir no necesita de ningún tratamiento quirúrgico o molesto. Para su aplicación, solo se requiere el uso de almohadillas de silicona que son colocadas por encima y por debajo de las pestañas y un gel que permite estirar las pestañas para lograr el efecto de volumen.

Otra de las razones por las cuales esta técnica tiene amplia demanda en el campo de la cosmética es porque supone un gran ahorro económico. El lifting resulta más asequible y duradero que comprar una máscara costosa que dura solo unas horas o la aplicación de pestañas postizas.

Recomendaciones para el cuidado del lifting de pestañas

El lifting de pestañas es uno de los servicios más solicitados en centros de estética como La Boutique de la Belleza y, aunque esta técnica puede durar hasta dos meses, es muy importante tener en cuenta algunos cuidados mínimos necesarios para obtener mejores resultados. En las primeras 24 horas después de la aplicación del lifting es necesario no mojar las pestañas para evitar que el efecto desaparezca. También es recomendable no maquillarlas y evitar frotarse los ojos o tocar y estirar las extensiones. Pasado este periodo de tiempo, se puede volver a la normalidad con la seguridad que las pestañas estarán firmes. Como cuidados generales, se aconseja no dormir boca abajo para evitar que las pestañas se doblen y realizar una correcta higiene, ya que de esta manera el efecto del lifting durará más tiempo.

El Centro la Boutique de la Belleza dispone de múltiples servicios. Desde lifting y extensiones de pestañas hasta servicio de uñas y láser diodo, entre otros, este centro de estética ofrece total calidad y profesionalidad para que todas las personas consigan un bienestar completo.