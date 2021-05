Lashes & More: la franquicia de pestañas con más éxito en 2021

Las franquicias de tratamientos de pestañas se han hecho cada vez más populares con el paso de los años. Cada...

Las franquicias de tratamientos de pestañas se han hecho cada vez más populares con el paso de los años. Cada vez más centros establecen su local a pie de calle. De todos modos, con la llegada del COVID-19, una gran cantidad de empresas han cerrado sus puertas por falta de ingresos. Lashes & More, la franquicia de pestañas más exitosa en 2021, se encuentra entre los pocos que han sobrevivido esta situación. La formación constante de sus franquiciadas y la calidad de su producto han convertido en uno de los negocios de estética líderes en España.

La mejor franquicia

Lashes & More se fundó en 2014 de la mano de Ina Lupan, actual CEO de la empresa. El nacimiento del negocio llegó en un momento en el que la extensión de pestañas era un tratamiento prácticamente inexistente. De este modo, ha estado en la vanguardia del sector des del primer momento. Siete años después de la primera apertura en Oviedo, Lashes and More cuenta con 12 franquicias repartidas por todo el territorio nacional, incluyendo entre ellas Galicia, Madrid, Andalucía, las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana.

La excelencia de su servicio ha llevado la franquicia a ser galardonada con varios premios, como la Medalla de Oro concedida por la Asociación Española de los Profesionales de la Imagen en 2017 y la Estrella de Oro otorgada por el Instituto de la Excelencia Profesional en 2018. El reconocimiento se ha dado por varios motivos. En primer lugar, el producto con el que trabaja es de primera calidad. Además de utilizar las mejores marcas reconocidas por la Comunidad Europea, los profesionales de Lashes & More innovan constantemente para desarrollar nuevos productos bajo su propia marca. Por otro lado, son reconocidos por la formación permanente de todos los trabajadores que, además, es impartida por los mejores formadores de Europa. De este modo, la franquicia garantiza un servicio óptimo en todos sus centros.

Ventajas de franquiciarse con Lashes & More

Sacar adelante un negocio de Lashes & More puede conllevar muchos beneficios. Para empezar, es la única franquicia que se adapta a las necesidades de las nuevas franquiciadas. En ese sentido, ofrece distintos modelos de negocio en función de la cantidad de empleados, el nivel de responsabilidad y la ubicación de los centros. Mini Lashes & More y Maxi Lashes & More están pensados para autónomas que no quieran realizar una gran inversión. El primero es para personas que prefieren trabajar sin más empleados, mientras que la segunda ofrece la opción de tener una empleada al cargo. Ambas pueden ubicarse en centros de belleza, spas o peluquerías. Salón Lashes & More, en cambio, va dirigido a aquellas personas con mucha iniciativa, capaces de gestionar centros con hasta 6 trabajadores. Estas pueden ubicar sus centros a pie de calle en buenas zonas de la ciudad.

Sea cual sea el formato elegido por la franquiciada, todos contienen una basta cantidad de servicios: una imagen corporativa atractiva, exclusividad territorial, clientela fija, financiación completa y un soporte constante de marketing y de captación de clientes. De este modo, gracias a su eficiente sistema de franquiciado, Lashes & More permite a cualquier persona emprendedora la apertura de un negocio rentable y eficiente a corto y largo plazo.