Lashes & More, una de las franquicias mejor valoradas en España

Con media cara tapada por la mascarilla, la mirada se ha transformado en el centro de atención durante la pandemia. Es por este motivo que, con el objetivo de llevar las cejas y pestañas siempre perfectas, muchas mujeres han apostado por los tratamientos de cejas y pestañas durante primeras aperturas del desconfinamiento. Según exponen algunos expertos, desde la llegada del COVID-19 este sector de la belleza es uno de los que más ha aumentado. Lashes & More, se establece como una de las que más ha crecido en ventas y se consolida como una de las franquicias mejor valoradas en España. Así, desde la llegada de la pandemia, los protagonistas del rostro han pasado a ser los ojos.

Lucir una mirada perfecta de la mano de Lashes & More

El objetivo principal de la empresa es ayudar a las mujeres a lucir una mirada perfecta durante todo el día. De este modo, las clientas pueden ahorrarse los minutos de maquillaje de cada mañana y evitar imperfecciones provocadas por las máscaras de pestañas. Para garantizarlo, aplican distintos tipos de técnicas específicas para las necesidades de cada caso. A través de las extensiones pelo a pelo, ofrecen acabados distintos con variedad de volúmenes y estilos. Por otro lado, se centran en la realización de manicura y pedicura con la aplicación de esmaltes permanentes y Polygel para unas uñas ligeras, flexibles, fuertes y, sobre todo, duraderas.

Las bases de la idiosincrasia de Lashes & More es la satisfacción de los clientes a través de la profesionalidad. En este sentido, para ofrecer los mejores resultados y los menos invasivos para el cuerpo, utilizan los productos de la mejor calidad tanto para las uñas como para las pestañas. Estos son siempre reconocidos por la Comunidad Europea y se van renovando de forma periódica.

¿Por qué es una de las franquicias mejor valoradas en España?

La calidad del servicio comentada es una de las razones que ha llevado a Lashes & More a convertirse en una de las franquicias mejor valoradas en España. De hecho, ha sido reconocida con la Medalla de Oro por la Asociación Española de los Profesionales de la Imagen y la Estrella de Oro del Instituto para la Excelencia Profesional, en 2017 y 2018 respectivamente.

Pero más allá de la gestión con los clientes, uno de los motivos principales de su reconocimiento es la gestión con los franquiciados. La empresa se encarga de que todos los emprendedores que decidan tirar adelante un negocio bajo su marca tengan todas las facilidades para alcanzar el éxito. Para empezar, se encargan de participar en la elección del local y los empleados así como en la captación de clientes. Además, forman a los franquiciados para que sepan dirigir su propio negocio y aplicar las técnicas de marketing diseñadas. La formación a nivel técnico es impartida de forma constante para que todos los empleados estén a la vanguardia del sector. Por otro lado, cuentan con una imagen corporativa atractiva y con una clientela fiel. De todos modos, una de las razones principales del éxito de la franquicia es la adaptación de las necesidades de cada franquiciado. Para ello, ofrecen varios formatos de franquicia, como Mini Lashes & More (para autónomas sin empleadas), Maxi Lashes & More (para autónomas con una empleada) y Salón Lashes & More (para inversores capaces de gestionar hasta 6 trabajadores).

Así pues, tanto la calidad del servicio final como la gestión de la franquicia a lo largo de todo el proceso de emprendimiento son los motivos que han convertido a Lashes & More en una de las franquicias mejor valoradas en España, con grandes expectativas para el futuro.