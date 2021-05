Ley Segunda Oportunidad en Burgos, por Marisa Feced

Exonerar deudas contraídas con entidades bancarias, de crédito y con terceros es posible actualmente gracias a la Ley de la...

Exonerar deudas contraídas con entidades bancarias, de crédito y con terceros es posible actualmente gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad en Burgos. Dicha ley lleva vigente desde 2015, año en el que fue aprobada por el gobierno español. Feced Abogados es un despacho jurídico especializado en Derecho Concursal que se constituyó en 2003 y, posteriormente, amplió los tipos de servicio para ofrecer asesoramiento en cuanto a la Ley de la Segunda Oportunidad. La socia fundadora del despacho, Marisa Feced, asegura que el servicio con los clientes es completamente personalizado y que los profesionales invierten todos los esfuerzos y conocimiento en cada uno de los casos.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acogerse a la ley?

Desde que la ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los ciudadanos españoles que se encuentren en situación de insolvencia pueden solicitar la cancelación de las deudas. Todas las personas físicas, empresarios, autónomos o unidades familiares, pueden beneficiarse de la Ley de la Segunda Oportunidad en Burgos. Sin embargo, existe una serie de requisitos mínimos que deben cumplirse para poder acogerse a la normativa.

En primer lugar, el deudor debe actuar de buena fe y no puede tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos. Asimismo, la deuda no debe sobrepasar los cinco millones de euros. Finalmente, es esencial que el individuo se encuentre en situación de insolvencia total, es decir, que no llegue a pagar todos los gastos básicos.

Por otro lado, es importante puntualizar que el procedimiento no conlleva la realización de un juicio, pero es un juez quien toma la decisión final. El ciudadano debe haber intentado saldar la deuda con la entidad o persona con quien contrajo la deuda para que el magistrado apruebe la cancelación de las deudas. Es decir, es posible empezar el proceso en el momento en que no se llega a ningún acuerdo. Tampoco se debe haber recurrido a la ley en los últimos diez años.

Importancia de contratar los servicios de Feced Abogados

Para cumplir con todos los requerimientos, es recomendable contratar los servicios de abogados especializados en la aplicación de la ley, con el fin que la solicitud se resuelva de manera satisfactoria.

El despacho de Feced Abogados valora en primera instancia si la aplicación de la ley es la mejor solución para la persona en cuestión, o si bien podría encontrar otra alternativa. Una vez determinadas las necesidades del deudor, los abogados valoran las posibilidades de éxito del individuo frente a la ley y empiezan a darse los pasos necesarios. Se trata de un procedimiento extenso y, por esta razón, es fundamental que el profesional realice un seguimiento del expediente. Feced Abogados realiza un asesoramiento personalizado a cada cliente para que consigan reparar las deudas de la manera más satisfactoria posible. Son conscientes de la difícil situación que traviesan los clientes y, por este motivo, les trasladan cercanía y honestidad. En definitiva, Feced Abogados son especialistas en ofrecer a los deudores una segunda oportunidad.