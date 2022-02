La limpieza y desinfección de las instalaciones en las empresas alimentarias es un aspecto importante

Después de la proliferación del COVID-19, la industria de producción de alimentos se ha visto en la necesidad de reafirmar sus procesos de limpieza y desinfección de espacios, tanto para proteger la producción y a sus empleados.

Todas las industrias que comercializan alimentos están en la obligación de crear, aplicar y mantener un sistema de autocontrol basado en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). Por esta razón, la empresa Sigesmar se especializa en seguridad y formación en políticas para asesorar a las empresas alimentarias sobre los protocolos de desinfección y limpieza, entre otros.

Claves para la limpieza y desinfección de empresas alimenticias

Para comprender este proceso obligatorio es importante conocer ambos conceptos para su posterior aplicación. La limpieza es el proceso que se realiza para eliminar la suciedad en superficies visibles o microscópicas, que no se pueden ver a primera vista. Por esta razón, para ello, se aplican productos químicos que están hechos para cada espacio.

En cambio, la desinfección hace referencia a la eliminación de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos que pueden inferir de forma negativa en la producción y conservación de los alimentos, por lo cual se aplican diferentes procesos de esterilización que eliminan los gérmenes.

De la misma manera, estos protocolos de seguridad alimenticia proporcionan lugares de producción totalmente limpios al comienzo de cada jornada y también aseguran que los utensilios estén en constante aseo a lo largo del día. Asimismo, es importante que cada empresa cuente con un equipo de limpieza preparado para desinfectar cada espacio y que conozca los protocolos reglamentarios para aislar los elementos comestibles y que, así, no se vean afectados por el proceso.

Conociendo la necesidad e importancia de estos protocolos, con más de 15 años de experiencia, Sigesmar ofrece, además del servicio de asesoría para empresas alimentarias y consultoría, la formación subvencionada en capacitación del personal, prevención del COVID-19 en la industria, aplicación del manual APPCC, planes de control alimentario y muchos más que muestran en su página web.

Las empresas de producción de alimentos y el COVID-19

Según los estudios recientes realizados por la Organización Mundial de la Salud y la información en la revista “The New England Journal of Medicine”, el COVID-19, así como sus variantes existentes, no se trasmiten por medio de los alimentos. Por esta razón, la desinfección se enfoca en los espacios de la industria alimentaria, ya que el virus puede durar cierto tiempo en las superficies y si no se realizan los protocolos adecuados, la empresa puede ser un foco de contagio para los empleados.

Por esta razón, las mascarillas y guantes deben estar en constante cambio, así como los pañuelos. Las zonas se deben limpiar diariamente y

evitar que los empleados se aglomeren y coman en lugares reducidos. Para conocer más detalles sobre el control del virus en la industria, Sigesmar cuenta con una página web donde desarrolla toda la información.