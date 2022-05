Linkasoft, para alcanzar el éxito en cualquier negocio, ayuda a crear una tienda online gratuita

El gran impulso en el comercio electrónico ha sido generado por la pandemia por el COVID-19 y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores.

Durante el último año, el sector ha crecido un 21 % en España, alcanzando una facturación de 18 millones de euros. A pesar de las estadísticas, muchos comerciantes no han podido unirse a esta ola, ya sea por no contar con los conocimientos suficientes o por no tener el asesoramiento indicado.

A raíz de ello, han surgido iniciativas como Linkasoft, la cual permite descargarse una tienda online gratis en cinco sencillos pasos, sin la necesidad de ser un experto en la materia.

Tener una tienda online gratuita, de la mano de Linkasoft

Aquellas personas que deseen introducirse en el mundo del e-commerce, vendiendo sus productos a través de una página con diseño atractivo e interfaz amigable, pueden hacerlo tan solo colocando su nombre y su dirección de e-mail en el portal de Linkasoft. A partir de allí, tienen acceso a su tienda Lekommerce y al panel de administrador de manera gratuita. Asimismo, cuentan con un correo corporativo, la posibilidad de publicar productos ilimitadamente, herramientas de posicionamiento SEO, diversas formas de pago y soporte técnico.

De este modo, el vendedor puede personalizar el diseño de su tienda con las plantillas predeterminadas que les ofrece el sistema y configurar todos los aspectos referentes a las tarifas, zonas y gastos de envío, administración de redes sociales, opciones de cobro, facturación y muchas más prestaciones, de manera sencilla e intuitiva.

Cabe destacar que estas tiendas online cuentan con un diseño responsive, es decir, que están optimizadas para su uso en cualquier dispositivo y poseen certificados de seguridad para proteger las transacciones y preservar la privacidad de la información del cliente.

¿Por qué elegir Linkasoft?

Además de brindar la posibilidad de contar con una tienda online gratuita, esta empresa se encarga del asesoramiento y la gestión en el funcionamiento de la misma. En primer lugar, dispone tanto de servicio de dominio y alojamiento web, con servidores ágiles y rápidos ubicados en España, como de orientación en las estrategias digitales, diseñando el plan de marketing a través del estudio del modelo empresarial y del cliente objetivo.

Otros factores de éxito importantes a la hora de vender por internet son tener una buena reputación e imagen de marca y generar un vínculo fluido con la audiencia. Por eso, Linkasoft presta un servicio de branding, gestión de redes sociales y diseño, que crearán una tienda atractiva y profesional, con una visualización cómoda y una navegación sencilla.

Por lo tanto, si se requiere comercializar productos mediante una página web, esta firma con más de 17 años de experiencia en la creación de tiendas online y más de 10.000 proyectos a sus espaldas, ofrece un equipo de profesionales calificados que pone todos sus conocimientos a disposición para que sus clientes puedan vender más.