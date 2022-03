Linkasoft ofrece formación sobre venta online

Algunas empresas deciden incorporarse en el entorno digital con el objetivo de que sus productos y servicios sean más reconocidos y generar, de esta manera, un mayor volumen en sus ventas. No obstante, a veces, no saben cómo hacerlo o no conocen la manera más conveniente para comercializar en la web.

En este sentido, Linkasoft se establece como una solución al permitir crear tiendas en línea desde cero y brindando una completa formación de venta online, gratuita durante el primer mes, a las personas que apenas están introduciéndose en el mundo de las ventas por internet.

Aprendizaje sobre marketing digital

Linkasoft transfiere a sus clientes servicios de aprendizaje sobre marketing digital. Desde el año 2003, esta compañía ha creado las tiendas online de más de 6.000 comerciantes por medio de Linkasoft Lekommerce, una plataforma propia que implementa una estrategia digital donde el cliente realmente aprende a vender en la web. Por medio del formulario que se encuentra en la página de Linkasoft, los clientes pueden indicar qué quieren para diseñar su tienda online y comenzar a ofertar sus productos y servicios. Después de ver este documento, la empresa brindará un asesoramiento personalizado y el soporte técnico requerido para el manejo del dominio y las cuentas de correo electrónico. La consultora también tiene webinars cada semana que permiten a los clientes continuar aprendiendo sobre marketing en las plataformas virtuales y mediante las cuales podrán crear una red de contactos para nuevas oportunidades laborales o comerciales.

Ventajas de vender por internet

Algunas de las virtudes que tienen las ventas en línea son establecer un marketing virtual que genere el mínimo de riesgo económico, tener un negocio abierto las 24 horas del día, los 365 días del año y desembolsar únicamente el pago anual del dominio y certificados de compra segura, sin tener que preocuparse por otros gastos que se pueden generar por el arriendo o la compra de un local comercial físico. Para establecer una tienda online, también hay que analizar aspectos clave como cuáles son los factores diferenciadores que tiene el negocio frente a la competencia, cómo se pueden implementar contenidos de interés para los clientes, etc. Linkasoft es, con certeza, una asesoría digital que los emprendedores digitales necesitan para propiciar ventas efectivas en la red.