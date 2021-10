Los looks de las influencers más atractivos para no renunciar al estilo en casa, por Let's Be Influenced

Las influencers más habituales del street style, que forman parte de la agencia de representación Let's Be Influenced, comparten en sus redes sociales los looks más cómodos y atractivos para estar en casa.

Estas enseñan los trucos y recursos para lograr sentirse cómoda en casa, pero sin renunciar al estilo. Uno al que no han dudado en lanzarse compartiendo sus looks influencers favoritos es en la colección Undiz x Aya Nakamura. En esta, se puede destacar el clásico body negro de punto, que luce Miu Miuu (@miuu_uu_ ), una prenda que no renuncia a la comodidad y conserva ese toque que permite ir a la moda.

La marca propone diferentes outfits cómodos formados por distintas prendas versátiles que se combinan entre sí. Sobre todo, destacan muchos looks a juego de dos piezas perfectos para estar en casa, cómodos, suaves y la mayoría muy atractivos.

La colección de Aya Nakamura

El look que luce la influencer Sara Fructuoso (@sarafructuoso), aparentemente parece el típico chándal de terciopelo, pero se ajusta perfectamente al cuerpo e, incluso, se puede salir a hacer recados si no apetece cambiarse de look para salir a la calle.

Un sujetador deportivo para estar por casa, un tanga sin costuras para esos leggings tan marcados o unas mallas son el look perfecto para lucir en casa y no entrar en la rutina de estar en pijama.

No importa el look que se escoja, las bragas y los sujetadores son dos prendas que se utilizan a diario y se pueden combinar a la perfección con un body lencero.

Subir fotos con este tipo de looks está a la orden del día en las redes sociales, tal como se puede observar en el perfil de la influencer Maria Mingueza (@mariamingueza) que luce un conjunto lencero con una camisa oversize.

Otro de los trucos que dan las influencers españolas es saber lucir un body con prendas del día a día, como luce Elena Bueno (@ele.bs), un body lencero y unos pantalones estilo jogger negro. Inspirarse en ella para sacarle el máximo partido a este pantalón es una de las mejores opciones, incluso cuando se le quiera dar un toque menos informal. Por eso, echarle un vistazo a la nueva colección de Undiz, donde se encontrarán los básicos de esta temporada es una de las mejores opciones para inspirarse para los looks de la temporada.