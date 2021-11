Luis Miguel Real y su terapia para dejar la marihuana

A pesar de que, en los últimos años, la marihuana se ha legalizado para el consumo humano mediante prescripción médica, lo cierto es que cada vez se registran más casos de adictos a fumar cannabis en España.

Luis Miguel Real es un psicólogo con muchos años de experiencia en el tratamiento de adicciones a través de terapias psicológicas. Su ayuda puede ser la salida que el adicto necesita para abandonar el vicio y reiniciar su vida.

La terapia psicológica como estrategia ideal para dejar la marihuana

Según apuntan diversos datos, la marihuana es la sustancia que más adicción genera entre los españoles después del alcohol y por lo cual acuden a rehabilitación. La adicción a la marihuana genera un importante desgaste de la salud y además afecta a la persona a nivel social. Una vez que se ve inmersa en la adicción, cuesta dejarla y muchas recurren a terapias de rehabilitación para poder abandonar el vicio.

No obstante, la mayor parte de las estrategias utilizadas actualmente no ofrecen una verdadera solución al problema, sino que, más bien, son como un paliativo que no acaba con el hábito. Sin embargo, la terapia para dejar la marihuana con la psicología resulta ser una de las estrategias más efectivas. Luis Miguel Real, especialista en adicciones con años de experiencia, es un psicólogo destacado que, a través de terapias psicológicas, ayuda a las personas a que puedan dejar definitivamente la adicción.

Ventajas de la terapia psicológica para dejar la marihuana

La terapia psicológica para dejar la marihuana es una opción efectiva para acabar efectivamente con la adicción y con los problemas asociados a esta. Con esta terapia, el paciente aprende a superar la adicción haciendo cambios en su comportamiento, a desarrollar habilidades productivas y gratificantes, a evitar las recaídas, a reforzar los hábitos saludables, a tener mayor autocontrol, evitar situaciones desencadenantes de la adicción y a dejar de depender de la marihuana para sentirse bien.

La masterclass del psicólogo Luis Miguel Real ayudará al adicto a disfrutar más de su vida gracias a la psicología. En ella, enseña el enfoque que aplica en todas sus terapias para encontrar mejores soluciones a los problemas del día a día, ejemplos prácticos para aplicar cotidianamente y mucho más. Además, los pacientes tendrán acceso a un audio del experto que contiene un aprendizaje forjado tras años de trayectoria trabajando como profesional con adicciones. Luis Miguel Real ofrece también una suscripción gratuita para recibir por correo electrónico todos los días información sobre psicología aplicada en la vida diaria.